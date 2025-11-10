غیر قانونی فرنیچر نمائش بڑا کاروباری مسئلہ، رانا وحید
کراچی چیمبر ہمارا ساتھ دے ،اعلیٰ حکام تک معاملے کو پہنچایاجائے ،گفتگو
کراچی (این این آئی)آل پاکستان فرنیچر ایسوسی ایشن کے وفد کی کراچی چیمبر میں رہنماؤں سے ملاقات ، صدر سمیت پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کی ۔ وفد میں آل پاکستان فرنیچر ایسوسی ایشن کے سینئر نائب صدر رانا وحید ، اسمال ٹریڈرز کمیٹی کراچی چیمبرکے چیئرمین عبدالمجید میمن ، نومنتخب صدر ریحان حنیف ،عارف لاکھانی ،رانا اکرم اور دیگر موجود تھے ۔اس موقع پر رانا وحید نے کہا کہ اس وقت ہمارے لیے سب سے بڑا کاروباری مسئلہ غیر قانونی فرنیچر نمائش ہیں جہاں پر نہ ٹیکس والے ہوتے ہیں اور نہ ان کا معیار ہے جس کی وجہ سے آئے دن لوگوں سے فراڈ ہوتے ہیں ،یہ بات ہم کراچی چیمبرکو بھی بتانا چاہتے ہیں، اس موقع پر ہمارا ساتھ دیں اور اعلیٰ حکام کی سطح تک اس معاملے کو لایا جائے ،ہم چاہتے ہیں ہماری فرنیچر کی ایکسپورٹ میں اضافہ ہو لیکن اس طرح کی غیر قانونی نمائشوں سے فرنیچر کا شعبہ متاثر ہو رہا ہے ۔