حلال فوڈ برآمدات کاعالمی حجم3 ٹریلین ڈالر تک پہنچنے کی امید

کارپوریٹ سیکٹر برآمدات کے وسیع امکانات سے فائدہ اٹھائے ،شاہد عمران

لاہور(اے پی پی)پاکستان کے کارپوریٹ سیکٹر کو عالمی منڈیوں میں حلال فوڈ کی برآمدات کے وسیع امکانات سے بھرپور استفادہ کرنا چاہیے کیونکہ آئندہ5سال میں اس کا حجم 2 سے بڑھ کر 3 ٹریلین ڈالر تک پہنچنے کی امید ہے ۔ اتوار کو یہاں حلال فوڈ ایکسپورٹرز کے وفد سے گفتگو کرتے ہوئے کنوینر ریجنل کمیٹی برائے خوراک وفاقی ایوان صنعت و تجارت شاہد عمران نے کہا کہ پاکستان اور ملائیشیا کے درمیان حلال فوڈ مارکیٹ میں تعاون کے بہت زیادہ مواقع موجود ہیں اور ملائیشیا میں اس شعبے میں ویلیو ایڈڈ انڈسٹری اور ملٹی نیشنل کمپنیوں کا وسیع نیٹ ورک موجود ہے جو پاکستان کو عالمی سپلائی چین سے منسلک ہونے میں معاون ثابت ہو سکتا ہے ۔ انہوں نے کہا کہ روایتی طور پر حلال فوڈ میں گوشت، پولٹری، سمندری غذا، پھل وسبزیاں، دودھ کی مصنوعات، اناج، تیل، چکنائی، موم اور کنفیکشنری شامل ہیں جنہیں ویلیو ایڈڈ مصنوعات کی شکل میں عالمی منڈی میں مسابقتی قیمت پر برآمد کیا جا سکتا ہے ۔ 

 

