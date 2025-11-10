صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چین میں پاکستانی قیمتی پتھروں کی طلب میں اضافہ ریکارڈ

  • کاروبار کی دنیا
چین میں پاکستانی قیمتی پتھروں کی طلب میں اضافہ ریکارڈ

شنگھائی(این این آئی)چین میں پاکستانی قیمتی پتھروں کی طلب میں اضافہ ہو گیا۔ چائنہ اکنامک نیٹ کے مطابق پاکستان کی جیولری کمپنی، جو مسلسل 7سال سے چائنہ انٹرنیشنل امپورٹ ایکسپو (سی آئی آئی ای) میں شرکت کر رہی ہے۔۔۔

 اس سال بھی چین کی زیورات کی مارکیٹ میں رنگین قیمتی پتھروں کو فروغ دینے پر توجہ مرکوز کیے ہوئے ہے ۔چائنہ اکنامک نیٹ کے مطابق کمپنی وِنزا نے طویل عرصے سے چینی زیورات کی مارکیٹ کو ہدف بنا رکھا ہے اور اب اس کی شنگھائی، گوانگڑو اور شینڑین جیسے بڑے شہروں میں پانچ برانڈڈ اسٹورز اور تین دفاتر قائم ہیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

پاکستان

27 ویں ترمیم : وزیراعظم کا استثنیٰ لینے سے انکار : قانون، عوام کی عدالت میں جوابدہ ہوں: شہباز شریف مسودہ مشترکہ پارلیمانی کمیٹی سے منظور، اپوزیشن کا بائیکاٹ، حکومتی اتحادیوں کی ترامیم منظور نہ ہوسکیں

پاک افغان کشیدگی: ترک وفد آئندہ ہفتے پاکستان آئیگا: طیب اردوان، اسحاق ڈار سے ایرانی ہم منصب کا رابطہ، ثالثی کی پیشکش

مریم نواز برازیل پہنچ گئیں، کاپ 30 کانفرنس میں ماحولیاتی بہتری پر خطاب کریں گی

جو بندہ اللہ سے مانگے وہ پسندیدہ، دعائیں رد نہیں ہوتیں : علما، رائیونڈ اجتماع کا پہلا مرحلہ ختم

جنرل ساحرشمشاد کا دورہ سعودی عرب ، جنرل فیاض سے ملاقات

27ویں ترمیم کو آئینی کہا جا سکتا ہے نہ جمہوری، سہیل آفریدی

آج کے کالمز

خورشید ندیم
سر سیّد اور مکتبِ فراہی
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
دریا بادشاہ اور درباری
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
کون بنے گاسپریم؟
بابر اعوان
میاں عمران احمد
چین اور امریکہ کے ساتھ تجارت
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
عالمِ اسلام کا اثاثہ‘ مفتی محمد تقی عثمانی
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
فکرِ اقبالؒ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak