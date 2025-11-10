چین میں پاکستانی قیمتی پتھروں کی طلب میں اضافہ ریکارڈ
شنگھائی(این این آئی)چین میں پاکستانی قیمتی پتھروں کی طلب میں اضافہ ہو گیا۔ چائنہ اکنامک نیٹ کے مطابق پاکستان کی جیولری کمپنی، جو مسلسل 7سال سے چائنہ انٹرنیشنل امپورٹ ایکسپو (سی آئی آئی ای) میں شرکت کر رہی ہے۔۔۔
اس سال بھی چین کی زیورات کی مارکیٹ میں رنگین قیمتی پتھروں کو فروغ دینے پر توجہ مرکوز کیے ہوئے ہے ۔چائنہ اکنامک نیٹ کے مطابق کمپنی وِنزا نے طویل عرصے سے چینی زیورات کی مارکیٹ کو ہدف بنا رکھا ہے اور اب اس کی شنگھائی، گوانگڑو اور شینڑین جیسے بڑے شہروں میں پانچ برانڈڈ اسٹورز اور تین دفاتر قائم ہیں۔