موسمیاتی تبدیلیوں سے معیشت کو شدید خطرات ،سیف الرحمان

آبادی بڑھنے سے بے روزگاری ،غربت بڑھ رہی ہے ، کوآرڈینیٹر ٹیکس محتسب

لاہور (اے پی پی)وفاقی ٹیکس محتسب کے کوآرڈینیٹر سیف الرحمان نے کہا ہے کہ تیزی سے بڑھتی ہوئی آبادی اور موسمیاتی تبدیلیوں سے معیشت کو شدید اور کثیر جہتی خطرات لاحق ہو چکے ہیں۔ اتوار کویہاں پاکستان کی معیشت پر موسمیاتی تبدیلی کے اثرات اور بڑھتی ہوئی آبادی کے موضوع پر ایک سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آبادی میں اضافہ سے ملک کے محدود وسائل پر شدید دبا بڑھ رہا ہے ، جس سے بے روزگاری، غربت اور غذائی عدم تحفظ میں اضافہ ہو رہا ہے ، معاشی ترقی کے فوائد کم ہو رہے ہیں جبکہ سماجی خدمات اور انسانی ترقی کی کوششوں میں رکاوٹ پیدا ہو رہی ہے ۔ دوسری طرف موسمیاتی تبدیلی کے بڑھتے ہوئے اثرات کی وجہ سے سیلاب، خشک سالی، گرمی کی لہر اور زرعی پیداوار کمی کا شکار ہے ۔ معاشی سٹرکچر کمزور ہو رہا ہے اور معاش میں رکاوٹ آ رہی ہے جس سے خاص طور پر دیہی علاقے بہت زیادہ متاثر ہو رہے ہیں ۔

 

