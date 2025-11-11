صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کراچی(بزنس ڈیسک)فیصل بینک نے میرا گھر میرا آشیانہ کا آغاز کردیا ۔ یہ اسکیم ایس بی پی کی سبسڈائزڈ منافع پر مبنی، کم لاگت ہاؤسنگ فنانس پالیسی کے مطابق ہے۔

فیصل بینک شریعہ کمپلائنٹ رہائشی فنانس سہولت فراہم کرکے اسٹیٹ بینک کے وژن کو آگے بڑھانے میں اہم کردار ادا کر رہا ہے ۔ اسکیم کے ذریعے بینک اُن افراد اور خاندانوں کو بااختیار بنانا چاہتا ہے جو باضابطہ رہائشی فنانس سے محروم رہے ہیں تاکہ وہ معاشی ترقی اور سماجی بہتری کی سمت ایک موثر قدم اٹھا سکیں۔ فیصل بینک کے صدر و سی ای او یوسف حسین نے کہا کہ ہم اسٹیٹ بینک اور حکومت کے شکر گزار ہیں جو جامع اور سب کیلئے قابلِ رسائی رہائشی فنانس کے فروغ کیلئے کوشاں ہیں۔ 

 

