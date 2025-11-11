مرکنٹائل ایکسچینج میں42ارب کے 74466سودے
زیادہ سودے سونے کے ہوئے ،مالیت 18.156 ارب روپے رہی
کراچی(بزنس رپورٹر)پاکستان مرکنٹائل ایکسچینج (پی ایم ای ایکس)میں 42ارب روپے کے سودے ہوئے ۔گزشتہ رو زپی ایم ای ایکس کی رپورٹ کے مطابق سودوں کی مجموعی تعداد 74466رہی۔ زیادہ سودے سونے کے ہوئے جن کی مالیت 18.156 ارب روپے رہی جب کہ کوٹس کے سودوں کی مالیت 7.898 ارب روپے ، چاندی کے سودوں کی مالیت 5.124 ارب روپے ، این ایس ڈی کیو 100 کے سودوں کی مالیت 5.745 ارب روپے ، پلاٹینم کے سودوں کی مالیت 1.752 ارب روپے ، خام تیل کے سودوں کی مالیت 1.177 ارب روپے ، ایس پی 500 کے سودوں کی مالیت 1.259 ارب روپے ، قدرتی گیس کے سودوں کی مالیت 580.381 ملین روپے ، پیلاڈیم کے سودوں کی مالیت 473.807 ملین روپے ، ڈی جے کے سودوں کی مالیت 316.411 ملین روپے ، جاپان ایکوٹی 225 کے سودوں کی مالیت 169.028 ملین روپے ، کاپر کے سودوں کی مالیت 40.559 ملین روپے ، برینٹ کے سودوں کی مالیت 30.900 ملین روپے اور ایلومینم کے سودوں کی مالیت 17.415 ملین روپے رہی۔ایگریکلچرل کموڈٹیز میں 32 لاٹس کے سودے ہوئے جن کی مجموعی مالیت 253.276 ملین روپے ریکارڈ کی گئی۔