لکی انوسٹمنٹس نے لکی اسلامک پنشن فنڈ متعارف کرادیا
کراچی(بزنس ڈیسک) لکی انوسٹمنٹس لمیٹڈ نے لکی اسلامک پنشن فنڈ کے آغاز کا اعلان کیا ۔ یہ فنڈ شریعہ کے مطابق ریٹائرمنٹ سیونگ سلوشن ہے جس کا مقصد افراد کو منظم اور اخلاقی سرمایہ کاری کے ذریعے طویل المدّتی مالی تحفظ فراہم کرناہے۔
لکی انوسٹمنٹس کے چیف ایگزیکٹو آفیسر شعیب سی ایف اے نے کہاکہ لکی اسلامک پنشن فنڈ کے ذریعے ہم افراد کو وقار اور ذہنی سکون کے ساتھ ریٹائرمنٹ کی منصوبہ بندی کا موقع فراہم کررہے ہیں۔ یہ صرف ایک پراڈکٹ نہیں ہے بلکہ اس بات کو یقینی بنانے کا عزم ہے کہ انسان کی عمر بھر کی کمائی شفاف اور ذمہ دار اور اسلامک اصولوں کے مطابق بڑھے ۔