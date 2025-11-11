پاکستان نے عالمی ڈیجیٹل تاریخ میں نیا باب رقم کردیا
پہلی مرتبہ ایشین اوشینین کمپیوٹنگ کانفرنس 2026کی میزبانی مل گئی ایک ارب ڈالر سے زائد کی سرمایہ کاری کے امکانات پیدا ہونگے ،زوہیب خان
کراچی(رپورٹ:حمزہ گیلانی)پاکستان نے عالمی ڈیجیٹل تاریخ میں ایک نیا باب رقم کردیا۔ملک کو پہلی مرتبہ ایشین اوشینین کمپیوٹنگ انڈسٹری آرگنائزیشن (اے ایس او سی آئی او)ڈیجیٹل سمٹ کانفرنس 2026 کی میزبانی مل گئی ۔یہ فیصلہ تائیوان میں ہونے والی ایسوسیو کانفرنس کی بین الاقوامی نیلامی کے دوران کیا گیاجس میں پاکستان نے اپنا وژن پیش کرکے 24 رکن ممالک کو متاثر کیا ۔اسلام آباد میں پہلی بار3روزہ عالمی ڈیجیٹل سمٹ کانفرنس نومبر 2026ء کو ہوگی۔ اس تاریخی موقع پر اسلام آباد میں 3 روزہ ایسوسیو ڈیجیٹل سمٹ کانفرنس منعقد ہوگی جس میں تقریباً ایک ہزار سے زائد عالمی آئی ٹی ماہرین، ٹیکنالوجی کمپنیوں کے نمائندے اور پالیسی ساز شریک ہونگے۔
یہ پہلی مرتبہ ہوگا کہ پاکستان گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ اور بزنس ٹو بزنس آئی ٹی انوسٹمنٹ ملاقاتوں کی میزبانی کرے گا ۔سابق چیئرمین سافٹ ویئر ہاؤس ایسوسی ایشن اور آئی ٹی تجزیہ کار زوہیب خان نے دنیا نیوز کو خصوصی انٹرویو دیتے ہوئے بتایا کہ وزارت آئی ٹی اور اسپیشل انوسٹمنٹ فسیلیٹیشن کونسل کی مربوط کاوشوں سے یہ اعزاز پاکستان کے حصے میں آیا ہے ۔زوہیب خان نے دنیا نیوز کے توسط سے مزید کہا کہ اس سمٹ کے ذریعے پاکستان میں ڈیجیٹل سرمایہ کاری اور سافٹ ویئر ایکسپورٹس کے نئے دروازے کھلنے کی قوی توقع ہے ،عالمی کانفرنس سے پاکستان کی ٹیکنالوجی صنعت کیلئے تقریبا ایک ارب ڈالر سے زائد کی سرمایہ کاری کے امکانات پیدا ہوں گے۔