اسٹینڈرڈ چارٹرڈکے زیر اہتمام سرمایہ کاری مکالمے کا انعقاد
چیف اسٹریٹجسٹ ایرک رابرٹسین نے عالمی منظرنامے پر جامع معاشی جائزہ پیش کیا
کراچی(بزنس ڈیسک)اسٹینڈرڈ چارٹرڈ کے زیر اہتمام سرمایہ کاری مکالمہ 2025ء منعقد ہواجس میں بینک کے کلائنٹس، صنعتی ماہرین اور مارکیٹ شرکاء کو اقتصادی رجحانات، سرمایہ کاری کے مواقع اور بدلتی ہوئی مالی صورتحال پر بامعنی تبادلہ خیال کیلئے اکٹھا کیا گیا تھا ۔ سرمایہ کاری مکالمہ بینک کے جاری اقدامات کا حصہ ہے جس کا مقصد کلیدی مارکیٹوں میں کلائنٹس کے ساتھ اعلیٰ سطح کے ایسے مباحثوں کے ذریعے رابطہ قائم کرنا ہے جو قابل عمل بصیرت فراہم کرتے ہیں اور تعاون کو فروغ دیتے ہیں۔ تقریب میں اسٹینڈرڈ چارٹرڈ بینک کے گلوبل ہیڈ آف ریسرچ اینڈ چیف اسٹریٹجسٹ، ایرک رابرٹسین نے عالمی منظرنامے پر جامع معاشی جائزہ پیش کیا جس میں انہوں نے تجارت کے بدلتے ہوئے رجحانات، عالمی افراطِ زر کے اثرات، اور مختلف خطوں میں کاروباری حکمتِ عملیوں پر اثر انداز ہونے والے میکرو اکنامک عوامل پر روشنی ڈالی۔ تقریب میں دو خصوصی پروڈکٹ پینلز شامل تھے ۔