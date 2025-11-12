صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سری لنکا کا نئے شعبوں کو تلاش کرنے کی ضرورت پر زور

نجی شعبے زرعی صنعتوں،آئی ٹی ودیگر سیکٹرزمیں ترقی کر سکتے ،قونصل جنرل

کراچی(بزنس رپورٹر)سری لنکن قونصل جنرل پی کے سنجیوا پٹویلا نے موجودہ تجارتی دائرہ کار سے آگے بڑھنے اور باہمی تعاون کیلئے نئے اور غیر دریافت شدہ شعبوں کو تلاش کرنے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ سری لنکا اور پاکستان کے نجی شعبے بالخصوص زرعی صنعتوں، سمندری خوراک، مصالحہ جات، مویشیوں کی خوراک، تعمیرات اور انفارمیشن ٹیکنالوجی جیسے شعبوں میں ترقی کر سکتے ہیں، اگرچہ تجارتی توازن اس وقت پاکستان کے حق میں ہے لیکن سری لنکا کے تاجروں کیلئے آزاد تجارتی معاہدے کے تحت دستیاب مواقع سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے بے پناہ مواقع موجود ہیں۔ ان خیالات کااظہارانہوں نے کراچی چیمبرکے دورے کے موقع پرکیا۔سری لنکن قونصل جنرل نے زور دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان جنوبی ایشیائی خطے میں سری لنکا کا دوسرا سب سے بڑا تجارتی شراکت دار ہے ۔انہوں نے سیاحت کے حوالے سے پاکستانی عوام کو دعوت دی کہ وہ سری لنکا کو اپنی پسندیدہ سیاحتی مقام کے طور پر منتخب کریں۔

Dunya Bethak