ویلیو ایڈڈ ہارٹیکلچرل مصنوعات کی برانڈنگ وپیکیجنگ پر ورکشاپ
برآمد کنندگان کی جدید پیکیجنگ، لیبلنگ اور بین الاقوامی تقاضوں پر تفصیلی گفتگو
ملتان(بزنس ڈیسک)پاکستان ہارٹیکلچر ڈیولپمنٹ اینڈ ایکسپورٹ کمپنی (پی ایچ ڈی ای سی)نے ایگری کلچر یونیورسٹی ملتان میں ہائی اینڈ انٹرنیشنل مارکیٹس کیلئے ویلیو ایڈڈ ہارٹیکلچرل مصنوعات کی برانڈنگ اور پیکیجنگ کے موضوع پر ورکشاپ کا انعقاد کیا۔ ورکشاپ کا مقصد پاکستان کی ہارٹیکلچر برآمدات کو عالمی معیار کے مطابق بنانے اور ان کی مسابقت بڑھانے میں اسٹینڈرڈائزڈ پیکیجنگ اور برانڈنگ کی اہمیت اجاگر کرنا تھا۔مینگوز ڈی ہائیڈریشن فیسلٹی کے کامیاب آغاز کے بعد منعقدہ اس ورکشاپ میں ماہرین، نجی شعبے کے نمائندوں اور برآمد کنندگان نے جدید پیکیجنگ، لیبلنگ، برانڈنگ اور بین الاقوامی تقاضوں پر تفصیلی گفتگو کی۔ماہرین نے پیکیجنگ مٹیریل، سائز، رنگ، لیبلنگ قوانین اور برانڈنگ عناصر کے بارے میں شرکاء کو آگاہ کیا ۔ایم این ایس یو اے ایم سے تعلق رکھنے والے سرفراز نے فوڈ گریڈ پیکیجنگ، شیلف لائف میں اضافہ ، حلال اور آرگینک سرٹیفکیشن کی اہمیت پر روشنی ڈالی۔