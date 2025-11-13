صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

وفاقی چیمبر اور ایس آر بی کا اجلاس، ٹیکس چیلنجز پر مشاورت

  • کاروبار کی دنیا
وفاقی چیمبر اور ایس آر بی کا اجلاس، ٹیکس چیلنجز پر مشاورت

عاطف اکرام کا ریفنڈز میں تاخیر، ڈبل ٹیکسیشن اور مؤثر پالیسیوں پر زور

کراچی(بزنس رپورٹر)وفاقی چیمبر کے صدر عاطف اکرام نے آگاہ کیا کہ ایپکس ٹریڈ باڈی نے   سندھ ریونیو بورڈ کے چیئرمین ڈاکٹر واصف علی میمن کے ساتھ اعلیٰ سطح اجلاس کی میزبانی کی۔ اجلاس کا مرکز کاروباری برادری بالخصوص سروسز سیکٹر کے سامنے ٹیکس سے متعلق اہم چیلنجز کے حل پر تھا۔عاطف اکرام نے ٹیکس ریفنڈز میں تاخیر، ڈبل ٹیکسیشن اور شفاف و لاگت مؤثر ریفنڈ طریقہ کار کی ضرورت پر تشویش کا اظہار کیا۔ انہوں نے زور دیا کہ اسٹیک ہولڈرز سے مشاورت کے بغیر نئی ٹیکس قوانین کا اچانک نفاذ کاروبار کی لاگت بڑھاتا ہے اور ایف پی سی سی آئی و ایس آر بی کے درمیان زیر التوا مسائل حل کرنے کیلئے مشترکہ کمیٹی تشکیل دینے کا مطالبہ کیا ۔انہوںنے ایس آر بی چیئرمین کے سہولت کاری والے رویے کی تعریف کی اور انڈینٹرز کیلئے مراعات اور واضح ٹائم لائن کے ساتھ سادہ رجسٹریشن عمل کا مطالبہ کیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

دنیا میرے آگے

غزہ :ہسپتال کے ملبے سے 35لاشیں برآمد،مزید 3فلسطینی شہید

بھارتی حکومت نے کار دھماکا دہشت گردی قرار دیدیا

برطانیہ نے شہریوں کو پاکستان ، بھارت کے سرحدی علاقوں کے سفر سے روک دیا

’آپ کی بیگمات کتنی ہیں‘؟ ٹرمپ کا شامی صدر احمد الشرع سے سوال

افغان طالبان کا خواتین مریضوں کو ہسپتال جانے کیلئے برقع پہننے کا حکم

جنوبی کوریا :سابق انٹیلی جنس چیف گرفتار ، پارلیمنٹ کومارشل لا کی رپورٹ نہ دینے کا الزام

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ساتویں صدی عیسوی کی ایک خاتون سے ملاقات
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
جٹ جانے تے بجو جانے( مکرّر)
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
سرسیّد‘ مکتبِ فراہی اور جمہور علما
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
18ویں سے 28ویں ترمیم تک
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
عالم اسلام کا اثاثہ، مفتی محمد تقی عثمانی … (2)
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
عملی اصلاح کی بابت چند احادیث …(دہم)
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak