وفاقی چیمبر اور ایس آر بی کا اجلاس، ٹیکس چیلنجز پر مشاورت
عاطف اکرام کا ریفنڈز میں تاخیر، ڈبل ٹیکسیشن اور مؤثر پالیسیوں پر زور
کراچی(بزنس رپورٹر)وفاقی چیمبر کے صدر عاطف اکرام نے آگاہ کیا کہ ایپکس ٹریڈ باڈی نے سندھ ریونیو بورڈ کے چیئرمین ڈاکٹر واصف علی میمن کے ساتھ اعلیٰ سطح اجلاس کی میزبانی کی۔ اجلاس کا مرکز کاروباری برادری بالخصوص سروسز سیکٹر کے سامنے ٹیکس سے متعلق اہم چیلنجز کے حل پر تھا۔عاطف اکرام نے ٹیکس ریفنڈز میں تاخیر، ڈبل ٹیکسیشن اور شفاف و لاگت مؤثر ریفنڈ طریقہ کار کی ضرورت پر تشویش کا اظہار کیا۔ انہوں نے زور دیا کہ اسٹیک ہولڈرز سے مشاورت کے بغیر نئی ٹیکس قوانین کا اچانک نفاذ کاروبار کی لاگت بڑھاتا ہے اور ایف پی سی سی آئی و ایس آر بی کے درمیان زیر التوا مسائل حل کرنے کیلئے مشترکہ کمیٹی تشکیل دینے کا مطالبہ کیا ۔انہوںنے ایس آر بی چیئرمین کے سہولت کاری والے رویے کی تعریف کی اور انڈینٹرز کیلئے مراعات اور واضح ٹائم لائن کے ساتھ سادہ رجسٹریشن عمل کا مطالبہ کیا۔