صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

معاشی ڈھانچہ پائیدار ترقی دینے کی صلاحیت کھو چکا ،احمد جواد

  • کاروبار کی دنیا
معاشی ڈھانچہ پائیدار ترقی دینے کی صلاحیت کھو چکا ،احمد جواد

طویل المدتی پیداواری و مسابقتی اصلاحات پر توجہ دی جائے ، بزنس فورم

کراچی)بزنس رپورٹر)پاکستان بزنس فورم کے چیف آرگنائزر احمد جواد نے کہا ہے کہ پاکستان کا موجودہ معاشی ڈھانچہ پائیدار ترقی دینے کی صلاحیت کھو چکا ہے ۔انہوں نے اسے ٹوٹا ہوا اور غیر مستحکم نظام قرار دیتے ہوئے حکومت پر زور دیا کہ وہ وقتی استحکام کے بجائے طویل المدتی پیداواری اور مسابقتی اصلاحات پر توجہ دے ۔صدر فیڈریشن چیمبرز عاطف اکرام شیخ سے ملاقات کے دوران ا نہوں نے عالمی بینک کی حالیہ رپورٹ پاکستان ڈیولپمنٹ اپ ڈیٹ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ ملک کی معیشت ساختی طور پر غیر مسابقتی ہو چکی ہے ۔ان کے مطابق پاکستان کی برآمدات، جو 1990 کی دہائی میں جی ڈی پی کا تقریباً 16 فیصد تھیں، اب گھٹ کر 10 فیصد تک رہ گئی ہیں۔ یہ کمی سالانہ 60 ارب ڈالر کے برآمدی خسارے کی علامت ہے جو معیشت کی ناکارکردگی کو ظاہر کرتی ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

عجائب دنیا

ماہرین نے روئی سے کان صاف کرنیوالوں کو خبردار کر دیا

کیچڑ میں 3دن تک دبے رہنے والا آئی فون ٹھیک نکلا

جین ایڈیٹنگ سے ذہین بے بی تخلیق کرنے کے تجربات

ایپل کی آئی فون کیلئے 65ہزار روپے کی پاکٹ متعارف

دنیا کی پہلی ڈیجیٹل فوٹو آپ کو دنگ کر دے گی

جنوبی کوریا کے ساحل سے 600 سال پُرانا جہاز نکال لیا گیا

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ساتویں صدی عیسوی کی ایک خاتون سے ملاقات
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
جٹ جانے تے بجو جانے( مکرّر)
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
سرسیّد‘ مکتبِ فراہی اور جمہور علما
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
18ویں سے 28ویں ترمیم تک
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
عالم اسلام کا اثاثہ، مفتی محمد تقی عثمانی … (2)
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
عملی اصلاح کی بابت چند احادیث …(دہم)
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak