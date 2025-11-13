معاشی ڈھانچہ پائیدار ترقی دینے کی صلاحیت کھو چکا ،احمد جواد
طویل المدتی پیداواری و مسابقتی اصلاحات پر توجہ دی جائے ، بزنس فورم
کراچی)بزنس رپورٹر)پاکستان بزنس فورم کے چیف آرگنائزر احمد جواد نے کہا ہے کہ پاکستان کا موجودہ معاشی ڈھانچہ پائیدار ترقی دینے کی صلاحیت کھو چکا ہے ۔انہوں نے اسے ٹوٹا ہوا اور غیر مستحکم نظام قرار دیتے ہوئے حکومت پر زور دیا کہ وہ وقتی استحکام کے بجائے طویل المدتی پیداواری اور مسابقتی اصلاحات پر توجہ دے ۔صدر فیڈریشن چیمبرز عاطف اکرام شیخ سے ملاقات کے دوران ا نہوں نے عالمی بینک کی حالیہ رپورٹ پاکستان ڈیولپمنٹ اپ ڈیٹ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ ملک کی معیشت ساختی طور پر غیر مسابقتی ہو چکی ہے ۔ان کے مطابق پاکستان کی برآمدات، جو 1990 کی دہائی میں جی ڈی پی کا تقریباً 16 فیصد تھیں، اب گھٹ کر 10 فیصد تک رہ گئی ہیں۔ یہ کمی سالانہ 60 ارب ڈالر کے برآمدی خسارے کی علامت ہے جو معیشت کی ناکارکردگی کو ظاہر کرتی ہے ۔