اسٹاک ایکسچینج :تیزی،انڈیکس 2473 پوائنٹس بڑھ گیا
سیمنٹ ، فارما ودیگر سیکٹرز متحرک،انڈیکس ایک لاکھ 60ہزار 657پربند 27ویں ترمیم کی منظوری اورامن و امان کی بہتر صورتحال تیزی کی وجہ قرار
کراچی(بزنس رپورٹر)اسٹاک ایکسچینج میں کاروباری ہفتے کے چوتھے روز 27ویں ترمیم کی منظوری ، امن و امان کی بہتر صورتحال اور بیرونی سرمایہ کاری کی مثبت خبروں سے زبردست تیزی دیکھی گئی ، اسٹاک ٹریڈنگ کا آغاز مثبت زون سے ہوا جو اختتام تک جاری رہا، دوران ٹریڈنگ بینچ مارک 100 انڈیکس برق رفتاری سے 1 لاکھ 58 ہزار پوائنٹس کی نفسیاتی حد عبور کرتا ہوا 1 لاکھ 59 ہزار اور 1 لاکھ 60 ہزار پوائنٹس کی نفسیاتی حد تک ٹریڈ ہوا ۔کے ایس ای 100 انڈیکس ایک موقع پر 2700 سے زائد پوائنٹس بڑھ کر 1 لاکھ 60 ہزار 900 پوائنٹس کی نفسیاتی حد تک ٹریڈ ہوا ،دوران ٹریڈنگ وقفے وقفے سے سرمایہ کاروں کی جانب سے پرافٹ ٹیکنگ کا سلسلہ دیکھا گیا۔
جسکے باعث انڈیکس مثبت زون میں ہی رہتے ہوئے یومیہ 1 لاکھ 58 ہزار 971 پوائنٹس ٹک ٹریڈ ہوا ،تاہم سیمنٹ ، فارما ، فرٹیلائزر اورآئل اینڈ گیس سیکٹرز میں شیئرز کی دوبارہ خریداری سے انڈیکس کی رفتار برق انداز میں تبدیل ہوئی ۔کاروبار کے اختتام پر 100انڈیکس 2473 پوائنٹس کی زبردست تیزی سے 1 لاکھ 60 ہزار 657 پوائنٹس پر بند ہوا،اسی طرح کے ایس ای 30انڈیکس 835 پوائنٹس بڑھ کر 48725 پوائنٹس اور آل شیئرز انڈیکس 1169 پوائنٹس بڑھ کر 97208 پوائنٹس پر بند ہوا۔اس دوران سرمایہ کاروں کو 219ارب روپے کا منافع ہوا جس کے نتیجے میں سرمائے کا مجموعی حجم بڑھ کر 18 ہزار 286 ارب روپے پر جاپہنچا۔گزشتہ روز 79 کروڑروپے مالیت شیئرز کے سودے طے ہوئے ۔