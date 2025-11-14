صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈالر کی قدر میں کمی ،تولہ سونا8300روپے مہنگا

  • کاروبار کی دنیا
تولہ سونا 4لاکھ 43ہزار 62،دس گرام 3لاکھ 79ہزار 854کاہوگیا

کراچی(بزنس رپورٹر)انٹربینک مارکیٹ میں جمعرات کو بھی ڈالر کے مقابلے روپے کی قدر میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ادھرملک بھر میں سونے اور چاندی کی قیمتوں میں ہوشربا اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے مطابق انٹربینک میں ڈالرایک پیسے کی کمی سے 280.76 پر بند ہوا۔یاد رہے کہ بدھ کو مقامی کرنسی 280.77 پر بند ہوئی تھی۔عالمی بلین مارکیٹ میں سونا 83 ڈالر کے بڑے اضافے سے 4207 ڈالر فی اونس کا ہوگیا۔

بین الاقوامی مارکیٹ میں سونے کے نرخ میں نمایاں اضافے کے باعث مقامی سطح پربھی فی تولہ سونا 8 ہزار 300 روپے کے ہوشربا اضافے سے 4 لاکھ 43 ہزار 62 روپے پر جاپہنچا۔ اسی طرح دس گرام سونے کی قیمت بھی 7116 روپے بڑھ کر 3لاکھ 79 ہزار 854 روپے ہوگئی۔مزید برآں چاندی کی فی تولہ قیمت 228 روپے کے بڑے اضافے سے 5 ہزار 662 روپے ہوگئی۔

 

