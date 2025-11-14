پاکستان اورچین کے درمیان تجارت کے حجم میں اضافہ
پہلی سہ ماہی میں برآمدات سے 562.39ملین ڈالرزرمبادلہ حاصل ہوا
اسلام آباد(اے پی پی)پاکستان اورچین کے درمیان دوطرفہ تجارت کے حجم میں جاری مالی سال کی پہلی سہ ماہی کے دوران سالانہ بنیاد پراضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ چین کوبرآمدات میں 0.59فیصد اورچین سے درآمدات میں25فیصدکااضافہ ہوا۔ا سٹیٹ بینک کے مطابق مالی سال کی پہلی سہ ماہی میں چین کوبرآمدات سے ملک کو562.39ملین ڈالرزرمبادلہ حاصل ہوا جو0.59فیصدزیادہ ہے ۔گزشتہ مالی سال کی پہلی سہ ماہی میں چین کوبرآمدات سے ملک کو559.07ملین ڈالرزرمبادلہ حاصل ہواتھا۔
ستمبرمیں چین کوپاکستان کی برآمدات کاحجم 207.92ملین ڈالرریکارڈکیاگیا جو اگست میں 154.82ملین ڈالراورگزشتہ سال ستمبرمیں 235.64ملین ڈالرتھا۔مالی سال 2025میں چین کو پاکستان کی مجموعی برآمدات کاحجم 2.477ارب ڈالر ریکارڈ کیاگیاتھا،اعدادوشمارکے مطابق مالی سال کی پہلی سہ ماہی میں چین سے درآمدات پر4.861ارب ڈالرزرمبادلہ خرچ ہوا جو25فیصدزیادہ ہے۔