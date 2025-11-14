مرکنٹائل ایکسچینج میں 48ارب کے 81090سودے
زیادہ سودے سونے کے ہوئے ،مالیت 24.222ارب روپے رہی
کراچی (بزنس رپورٹر) پاکستان مرکنٹائل ایکسچینج (پی ایم ای ایکس) میں 48ارب روپے کے سودے ہوئے ۔گزشتہ روز پی ایم ای ایکس کی رپورٹ کے مطابق سودوں کی مجموعی تعداد81090رہی۔ زیادہ سودے سونے کے ہوئے جن کی مالیت 24.222 ارب روپے رہی جب کہ چاندی کے سودوں کی مالیت 8.851 ارب روپے ، کوٹس کے سودوں کی مالیت 5.617 ارب روپے ، این ایس ڈی کیو 100 کے سودوں کی مالیت 2.635 ارب روپے ، پلاٹینم کے سودوں کی مالیت 2.154 ارب روپے ، خام تیل کے سودوں کی مالیت 1.934 ارب روپے ، جاپان ایکوٹی 225 کے سودوں کی مالیت 918.375 ملین روپے ، ایس پی 500 کے سودوں کی مالیت 673.732 ملین روپے ، قدرتی گیس کے سودوں کی مالیت 718.224 ملین روپے ، پیلاڈیم کے سودوں کی مالیت 376.132 ملین روپے اورڈی جے کے سودوں کی مالیت 339.348 ملین روپے ریکار ڈکی گئی ۔