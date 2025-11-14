صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ایس ای سی پی اور پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس میں معاہدہ

  • کاروبار کی دنیا
ایس ای سی پی اور پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس میں معاہدہ

کراچی(بزنس رپورٹر)ایس ای سی پی اور پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس نے ایک ایم او یو پر دستخط کیے ، ایم او یو کا مقصد دونوں اداروں کے درمیان معلومات کے تبادلے ، صلاحیتوں کے فروغ اور ڈیٹا شیئرنگ کے ذریعے تعاون کو مضبوط کرنا ہے۔

 یہ معاہدہ ایک فریم ورک قائم کرتا ہے جو معلومات کے خودکار تبادلے کو آسان بنائے گا، تاکہ تجزیاتی، شماریاتی اور تحقیقی مقاصد کے لیے تصدیق شدہ اور براہِ راست ڈیٹا تک رسائی ممکن ہو۔ یہ تعاون ثبوت پر مبنی پالیسی سازی اور فیصلہ سازی کو بہتر بنانے کے لیے ترتیب دیا گیا ہے۔ 

 

