ایل پی جی کی بلیک مارکیٹنگ عروج پر، اوگرا بے خبر
کراچی میں ایل پی جی 260، پہاڑی علاقوں میں400روپے کلو تک پہنچ گئی
کراچی(رپورٹ :حمزہ گیلانی) ایل پی جی کی بلیک مارکیٹنگ اپنے عروج پر پہنچ گئی جبکہ اوگرا سمیت دیگر متعلقہ ادارے غفلت کا مظاہرہ کررہے ہیں۔ ایل پی جی انڈسٹری ایسوسی ایشن کے چیئرمین عرفان کھوکھر نے دنیا نیوز کو بتایا کہ اوگرا نے نومبر کے لیے فی کلو ایل پی جی کی سرکاری قیمت 201 روپے مقرر کی تھی، تاہم مارکیٹ میں یہ نرخ کہیں نظر نہیں آتے ،کراچی میں ایل پی جی فی کلو 250 سے 260 روپے میں فروخت کی جا رہی ہے ، اسی طرح اسلام آباد اور لاہور میں بھی ایل پی جی 100 روپے فی کلو سرکاری قیمت سے زائد پر فروخت ہو رہی ہے۔
پہاڑی علاقوں میں فی کلو ایل پی جی کی قیمت 400 روپے تک پہنچ چکی ہے۔عرفان کھوکھر نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ درآمدی ایل پی جی کو پلانٹس سے سرکاری نرخوں پر فراہم کیا جائے۔ چیئرمین نے یہ بھی واضح کیاکہ مہنگی ایل پی جی فروخت کرنے پر دکانداروں پر جرمانے عائد کرنا غیرمنصفانہ ہے ،اصل کارروائی ان پلانٹس کے خلاف ہونی چاہیے جو حکومت کے مقررکردہ نرخوں پر گیس فراہم نہیں کررہے ۔