اے سی سی اے کی کو پ 30 کے آغاز پرنئی رپورٹ شائع

  • کاروبار کی دنیا
لاہور(بزنس ڈیسک)ایسوسی ایشن آف چارٹرڈ سرٹیفائیڈ اکاؤنٹنٹس(اے سی سی اے ) کی جانب سے برازیل میں منعقد ہونے والی COP 30کانفرنس کے آغازپر ایک نئی رپورٹ شائع کی گئی ہے۔۔۔

 جس سے پتہ چلا ہے کہ یہ جاننا کہ کاروباری عمل کس طرح اسٹیک ہولڈرز پر اثر انداز ہوتا ہے ، اداروں کی مضبوطی اور ترقی کے لیے انتہائی ضروری ہے ۔اس تحقیق سے یہ بات بھی واضح ہوئی ہے کہ پائیداری ہر اس شخص یا ادارے کو متاثر کرتی ہے جو وسائل فراہم کرتا یا استعمال کرتا ہے۔ یہ اداروں کی مضبوطی کیلئے خطرہ پیدا کر سکتی ہے اور پائیدار منافع کے مواقع بھی فراہم کر سکتی ہے ۔ بہت سے جواب دہندگان کو ادارے کے اہم وسائل میں 25 فیصد اور مختلف اسٹیک ہولڈرزکی معلومات کی ضروریات 33 فیصد کوسمجھنےمیں دشواری کا سامنا یے۔ سروے میں ظاہر ہوا کہ صرف 53 فیصد اداروں نے پائیداری کی معلومات تیار یا استعمال کرنا شروع کیا کی ہیں جبکہ 39 فیصد ابھی تک اس پر عمل نہیں کر رہے۔ 

