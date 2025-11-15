اسٹاک ایکسچینج:زبردست تیزی ، ایک لاکھ61ہزارکی حدبحال
1,277 پوائنٹس بڑھ کر کے ایس ای 100انڈیکس 161,935 پر بند
کراچی (بزنس رپورٹر)اسٹاک ایکسچینج میں کاروباری ہفتے کا اختتام مثبت زون میں ہوا۔ 100 انڈیکس 1200سے زائد پوائنٹس کے اضافے سے ایک لاکھ 61 ہزار کی حد پر بحال ہوگیا ۔ اسٹاک مارکیٹ میں کاروبار کا آغاز تیزی کے ساتھ ہوا۔ ٹاپ لائن سیکیورٹیز نے اپنی رپورٹ میں کہا کہ یہ مثبت رجحان قومی اسمبلی کی جانب سے 27ویں آئینی ترمیم کی منظوری کے بعد سامنے آیا جس سے سرمایہ کاروں کے خدشات میں کمی آئی۔رپورٹ کے مطابق انڈیکس میں سب سے زیادہ مثبت کردار ایچ بی ایل، یو بی ایل، ایم ایل سی ایف، او جی ڈی سی اور پی پی ایل نے ادا کیا، جنہوں نے مجموعی طور پر 514 پوائنٹس کا اضافہ کیا۔ کاروبار کے اختتام پر 100 انڈیکس1,277.69 پوائنٹس کے اضافے سے 161,935.19 پر بند ہوا۔ اسی طرح کے ایس ای 30 انڈیکس 357پوائنٹس کے اضافے سے 49083 پوائنٹس اور آل شیئرزانڈیکس 780پوائنٹس کے ا ضافے سے 97989 پوائنٹس پر بند ہوا۔مجموعی طور پر 479 کمپنیوں کے حصص کا کاروبار ہواجس میں سے 275 کمپنیوں کے شیئرز کی قیمتوں میں اضافہ ، 155 میں کمی اور 49 استحکام رہا ۔