ڈالر کی قدرمیں4پیسے کمی، تولہ سونا3300روپے سستا
تولہ سونا 4لاکھ 39ہزار 462، دس گرام 3لاکھ 77ہزار 28کا ہوگیا
کراچی(بزنس رپورٹر) انٹربینک مارکیٹ میں جمعہ کو ڈالر کے مقابلے روپے کی قدر میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ادھرعالمی و مقامی مارکیٹ میں سونے اور چاندی کی قیمتوں میں کمی ریکارڈ کی گئی ۔اسٹیٹ بینک کے مطابق انٹربینک میں ڈالر 4پیسے کی کمی سے 280.72 روپے پر بند ہوا۔یاد رہے کہ جمعرات کو مقامی کرنسی 280.76 پر بند ہوئی تھی۔دوسری جانب عالمی بلین مارکیٹ میں سونا 33 ڈالر کی کمی سے 4174 ڈالر فی اونس کا ہوگیا۔بین الاقوامی مارکیٹ میں سونے کے نرخ میں کمی کے باعث مقامی سطح پر بھی فی تولہ سونا 3 ہزار 300 روپے کی کمی سے 4 لاکھ 39 ہزار 762 روپے کا ہوگیا۔اسی طرح دس گرام سونے کی قیمت بھی 2829 روپے کی کمی سے 3 لاکھ 77 ہزار 028 روپے ہوگئی۔یاد رہے کہ جمعرات کو فی تولہ سونا 8 ہزار 300 روپے کے بڑے اضافے سے 4 لاکھ 43 ہزار 62 روپے پرجاپہنچا تھا۔دریں اثنا چاندی کی فی تولہ قیمت 140 روپے کی کمی سے 5522 روپے ہوگئی۔