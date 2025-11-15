نیشنل فارما اسٹیک ہولڈرز ڈائیلاگ کا کامیابی سے انعقاد
فارماسیوٹیکل ایکسپورٹ ایکو سسٹم کے لئے مشترکہ لائحہ عمل پر اتفاق
کراچی(بزنس ڈیسک)ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی آف پاکستان (ٹڈاپ)میں پہلی نیشنل فارما اسٹیک ہولڈرز ڈائیلاگ کامیابی سے منعقد ہوئی جس میں دوا ساز اداروں، ریگولیٹری اتھارٹیز، مالیاتی اداروں اور سرمایہ کاروں نے پاکستان کے فارماسیوٹیکل ایکسپورٹ ایکو سسٹم کو مضبوط بنانے کیلئے مشترکہ لائحہ عمل پر اتفاق کیا۔سیکریٹری ٹڈاپ شیریار تاج نے افتتاحی خطاب میں فارما ایکسپورٹ اسٹریٹیجی، فنانسنگ سہولتیں اور انڈسٹری ماڈرنائزیشن کیلئے مشترکہ پلیٹ فارم کی ضرورت پر زور دیا۔ ڈی جی ٹڈاپ اظہر علی داہر نے جاری اقدامات جبکہ کنسلٹنٹ فارماسیوٹیکل ارشد رحیم نے جامع روڈ میپ پیش کیا۔ایکسپورٹ فنانسنگ کے حوالے سے صدر ایگزم بینک، شہباز ایچ سید نے صنعت کیلئے خصوصی انشورنس و گارنٹی اسکیمیں فراہم کرنے کا عزم ظاہر کیا جبکہ اسٹیٹ بینک کے جوائنٹ ڈائریکٹر راحیل سومرو نے ایس ایم ای فنانس اسکیم پر بریفنگ دی۔سی ای او ڈریپ ڈاکٹر عبیداللہ نے عالمی ایکریڈیشنز اور WHO-PIC/S طرز کے نظام اپنانے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ بین الاقوامی مارکیٹس تک رسائی کے لیے معیار کی ہم آہنگی ناگزیر ہے ۔فارما صنعت کے سینئر رہنماؤں بشمول ہارون قاسم (فارم ایوو) نے آر اینڈ ڈی میں سرمایہ کاری، سی آر او فنڈز کے بہتر استعمال اور ڈبلیو ایچ او معیاری بائیو ایکویویلنس لیبز کے قیام کا مطالبہ کیا۔ ای ڈی ایف کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر نے اس اہم انفرااسٹرکچر کے لیے مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی۔پی پی ایم اے سینئر وائس چیئرمین کامران ناصر نے ٹڈاپ کے اس اقدام کو سراہتے ہوئے پالیسی کے تسلسل کو اہم قرار دیا۔