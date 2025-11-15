صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • کاروبار کی دنیا
گزشتہ 10سال میں بینکاری نظام مضبوط، اثاثے بڑھے ہیں،گورنراسٹیٹ بینک

کراچی (بزنس رپورٹر)اسٹیٹ بینک کے زیرِ اہتمام ایک اہم تقریب میں گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد اور سابق گورنر سلیم رضا نے ملکی بینکاری شعبے کی کارکردگی، چیلنجز اور مستقبل کے لائحہ عمل پر تفصیلی گفتگو کی۔ تقریب میں پیش کیے گئے اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ ایک دہائی کے دوران بینکاری شعبے نے نمایاں مالی کامیابیاں حاصل کیں تاہم معاشی نمو اور عوامی فلاح کے حوالے سے تشویش برقرار ہے ۔گورنر اسٹیٹ بینک نے کہا کہ گزشتہ 10 سال کے دوران ملک کے بینکاری نظام نے اپنی بنیادیں مضبوط کی ہیں۔ بینکوں کے اثاثے ایک دہائی میں واضح طور پر بڑھے ہیں جس سے مالیاتی شعبے کااستحکام ظاہر ہوتا ہے ،بینکوں کے منافع میں اضافہ ہوا ہے لیکن یہ منافع معاشی ترقی اور روزگار کے مواقع میں خاطر خواہ اضافہ نہیں کر رہا۔انہوں نے کہا کہ بیشتر بینکوں کی توجہ حکومتی بجٹ کی ضروریات پوری کرنے پر مرکوز ہے جس سے نجی شعبے کو پسِ پشت ڈالا جا رہا ہے ۔بینکوں کو مشورہ دوں گا کہ وہ حکومت پر انحصار کم کریں اور نجی شعبے کی مالی ضروریات پوری کرنے پر توجہ دیں۔

 

