سوزوکی نے آٹو شو میں نئی ایکس یو وی فرونکس متعارف کرا دی
کراچی (بزنس ڈیسک)پاک سوزوکی موٹر کمپنی لمیٹڈ (پی ایس ایم سی ایل)نے پاکستان آٹو شو (PAPS) 2025 میں سوزوکی فرنکس(Suzuki Fronx) متعارف کرادی ہے اور اسی کے ساتھ، مئی، 2026ء میں باقاعدہ طور پر فروخت ک لیے پیش کرنے کے علاوہ اپنی مصنوعات کے مجموعہ کے توسیعی منصوبوں کا بھی اعلان کیا۔۔۔
سوزوکی پاکستان نے ایک نئی کیٹیگری ایکس یو وی بھی متعارف کرائی ہے ۔ فرونکس اس کیٹیگری میں مقامی طور پر اسمبل کی جانے والی پہلی گاڑی ہوگی۔سوزوکی کے منیجنگ آفیسر اور ایگزیکٹو جنرل منیجر برائے آٹو موبائل مارکیٹنگ-ایشیا، لاطینی امریکا اور اوشیانا مسافومی ہارانو نے کمپنی کی عالمی حکمتِ عملی بیان کی جس کا مقصد نقل و حرکت کے ذریعے معاشرے کے لیے قدر پیدا کرنا تھا۔ آج جب دنیا صاف ستھری، زیادہ مربوط اور زیادہ مؤثر ذرائع آمد و رفت کی طرف بڑھ رہی ہے ، اور بائیوگیس کا اہم اور قابلِ قدر استعمال سامنے آ رہا ہے ، سوزوکی اس تبدیلی کو نئی توانائی اور وژن کے ساتھ اپنا رہی ہے ۔منیجنگ ڈائریکٹر ہیروشی کاوامورا نے پاکستان میں سوزوکی کے پچاس سے زائد برسوں پر محیط اعتماد اور شراکت پر مبنی ورثے پر زور دیا۔ ایگزیکٹو آفیسر مارکیٹنگ اینڈ سیلزعامر شفیع نے واضح کیا کہ سوزوکی فرنکس کس طرح ایک نئے طبقے کو متعارف کراتی ہے جو اُن صارفین کے لیے تیار کیا گیا ہے جو ہیچ بیک اور سیڈان گاڑیوں سے اپ گریڈ کرنا چاہتے ہیں۔