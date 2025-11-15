صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈیزل قلت ، ڈیلرز کا اوگرا کو خط ، مداخلت کی درخواست

  • کاروبار کی دنیا
ڈیزل قلت ، ڈیلرز کا اوگرا کو خط ، مداخلت کی درخواست

قیمت بڑھنے کی خبروں سے سپلائی محدود ،کوٹے سے ڈیمانڈ پوری نہیں ہورہی صورتحال برقرار رہی تو صنعتی سرگرمیاں متاثر ہونیکا خدشہ بڑھ جائیگا،نعمان بٹ

کراچی (رپورٹ:حمزہ گیلانی)مختلف شہروں میں ڈیزل کی بڑھتی قلت نے مسافروں، ٹرانسپورٹ سیکٹر اور زرعی سرگرمیوں کو متاثر کرنا شروع کر دیا جبکہ پٹرول پمپ ڈیلرز ایسوسی ایشن نے اس صورتحال کو مصنوعی بحران قرار دیتے ہوئے اوگرا کو خط کے ذریعے فوری مداخلت کی درخواست کی ۔پٹرول پمپ ڈیلرز ایسوسی ایشن کی جانب سے اوگرا کو بھیجے گئے خط میں کہا گیا کہ ڈیزل کی ممکنہ قیمت میں اضافے کی خبروں کے بعد تیل مارکیٹنگ کمپنیوں نے ڈیزل کی سپلائی محدود کر دی ہے جس سے مارکیٹ میں مصنوعی قلت پیدا ہوگئی ہے ۔ خط میں واضح کیا گیا کہ سپلائی میں اچانک کمی سے پمپ مالکان کو مشکلات کا سامنا ہے جبکہ گاہکوں کی بڑھتی ہوئی طلب صورتحال کو مزید بگاڑ رہی ہے ۔ایسوسی ایشن کے وائس چیئرمین نعمان بٹ نے الزام عائد کیا کہ تیل کمپنیوں نے ڈیزل کی فروخت کا کوٹہ مقرر کر دیا ہے جو نہ صرف غیر منصفانہ ہے بلکہ مارکیٹ کی حقیقی ضروریات پوری کرنے کیلئے بھی ناکافی ہے ۔ انہوں نے کہا کہ اچانک کوٹے کے نفاذ سے روزانہ کی ڈیمانڈ پوری نہیں ہو پا رہی جس کے باعث پٹرول پمپ ڈیزل کی دستیابی برقرار رکھنے سے قاصر ہیں۔نعمان بٹ کے مطابق بعض تیل کمپنیاں پٹرول پمپ مالکان کے آرڈر بھی منسوخ کر رہی ہیں،اگر یہی صورتحال برقرار رہی تو آئندہ چند روز میں ٹرانسپورٹ ، زرعی مشینری اور صنعتی سرگرمیاں متاثر ہونے کا خدشہ بڑھ جائیگا۔ایسوسی ایشن نے اوگرا سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ تیل کمپنیوں سے فوری رپورٹ طلب کرے ، سپلائی بحال کرائیں اور مارکیٹ میں ایندھن کی مصنوعی قلت ختم کرنے کیلئے سخت اقدامات کرے۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

جرم و سزا کی دنیا

نشترکالونی،برکی ،سندر سمیت مختلف علاقوں میں 10وارداتیں

پرندوں کا شکار کرنے والے 2 ملزم گرفتار

منشیات سے روکنے پر اوباشوں کا ہوٹل مالک کے بیٹے اور ملازمین پر تشدد

امدادی رقوم سے کٹوتی کرنیوالے 8افراد کیخلاف مقدمہ درج

بینک سے رقم لے کر نکلنے والے شہری کو نوسر بازوں نے لوٹ لیا

بو گس چیک دینے پر مقد مہ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
عرفان صدیقی: دو رویوں میں خطِ امتیاز
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
کوئی بتلاؤکہ ہم بتلائیں کیا
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
عرفان صدیقی سفرِ آخرت پر روانہ
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
ناقابلِ اعتبار قوم
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
چارٹر آف ڈیمو کریسی کا نامکمل ایجنڈا بھول گئے
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
عملی اصلاح کی بابت چند احادیث …(11)
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak