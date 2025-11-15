ڈیزل قلت ، ڈیلرز کا اوگرا کو خط ، مداخلت کی درخواست
قیمت بڑھنے کی خبروں سے سپلائی محدود ،کوٹے سے ڈیمانڈ پوری نہیں ہورہی صورتحال برقرار رہی تو صنعتی سرگرمیاں متاثر ہونیکا خدشہ بڑھ جائیگا،نعمان بٹ
کراچی (رپورٹ:حمزہ گیلانی)مختلف شہروں میں ڈیزل کی بڑھتی قلت نے مسافروں، ٹرانسپورٹ سیکٹر اور زرعی سرگرمیوں کو متاثر کرنا شروع کر دیا جبکہ پٹرول پمپ ڈیلرز ایسوسی ایشن نے اس صورتحال کو مصنوعی بحران قرار دیتے ہوئے اوگرا کو خط کے ذریعے فوری مداخلت کی درخواست کی ۔پٹرول پمپ ڈیلرز ایسوسی ایشن کی جانب سے اوگرا کو بھیجے گئے خط میں کہا گیا کہ ڈیزل کی ممکنہ قیمت میں اضافے کی خبروں کے بعد تیل مارکیٹنگ کمپنیوں نے ڈیزل کی سپلائی محدود کر دی ہے جس سے مارکیٹ میں مصنوعی قلت پیدا ہوگئی ہے ۔ خط میں واضح کیا گیا کہ سپلائی میں اچانک کمی سے پمپ مالکان کو مشکلات کا سامنا ہے جبکہ گاہکوں کی بڑھتی ہوئی طلب صورتحال کو مزید بگاڑ رہی ہے ۔ایسوسی ایشن کے وائس چیئرمین نعمان بٹ نے الزام عائد کیا کہ تیل کمپنیوں نے ڈیزل کی فروخت کا کوٹہ مقرر کر دیا ہے جو نہ صرف غیر منصفانہ ہے بلکہ مارکیٹ کی حقیقی ضروریات پوری کرنے کیلئے بھی ناکافی ہے ۔ انہوں نے کہا کہ اچانک کوٹے کے نفاذ سے روزانہ کی ڈیمانڈ پوری نہیں ہو پا رہی جس کے باعث پٹرول پمپ ڈیزل کی دستیابی برقرار رکھنے سے قاصر ہیں۔نعمان بٹ کے مطابق بعض تیل کمپنیاں پٹرول پمپ مالکان کے آرڈر بھی منسوخ کر رہی ہیں،اگر یہی صورتحال برقرار رہی تو آئندہ چند روز میں ٹرانسپورٹ ، زرعی مشینری اور صنعتی سرگرمیاں متاثر ہونے کا خدشہ بڑھ جائیگا۔ایسوسی ایشن نے اوگرا سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ تیل کمپنیوں سے فوری رپورٹ طلب کرے ، سپلائی بحال کرائیں اور مارکیٹ میں ایندھن کی مصنوعی قلت ختم کرنے کیلئے سخت اقدامات کرے۔