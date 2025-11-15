پاساکھی14کنویں سے تیل کی پیداوار کا آغاز
یومیہ 1100بیرل پیداوار حاصل ہو رہی ہے ،ترجمان او جی ڈی سی
کراچی (بزنس رپورٹر )آئل اینڈ گیس ڈیولپمنٹ کمپنی لمیٹڈ نے حیدرآباد میں واقع پاساکھی14 کنویں سے تیل کی باقاعدہ پیداوار کا آغاز کر دیا ۔ کمپنی کے ترجمان کے مطابق نئے کنویں کی شمولیت سے ملکی تیل کی یومیہ پیداوار میں مزید اضافہ ہوگا جبکہ یہ کامیابی او جی ڈی سی کی جاری ایکسپلوریشن حکمتِ عملی میں ایک اہم سنگِ میل ہے ۔ کنویں سے یومیہ 1100 بیرل خام تیل کی ابتدائی پیداوار حاصل ہو رہی ہے ۔ کنواں پاساکھی اور پاساکھی نارتھ ڈی اینڈ پی ایل بلاک میں واقع ہے جہاں او جی ڈی سی کا ورکنگ انٹرسٹ 100 فیصد ہے ۔کمپنی کے مطابق پاساکھی-14 کی ڈرلنگ 2183 میٹر کی گہرائی تک کامیابی سے مکمل کی گئی۔ کنویں کی ڈرلنگ اور ڈیولپمنٹ کے دوران جدید ترین ٹیکنالوجیز کا استعمال کیا گیا تاکہ محفوظ طریقے سے زیادہ سے زیادہ ڈلیوری حاصل کی جا سکے ۔