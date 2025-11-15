صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

میک اِن پاکستان ماڈل ہی ملک کی صنعتی ترقی کا مؤثر راستہ ،حماد علی منصور

  • کاروبار کی دنیا
میک اِن پاکستان ماڈل ہی ملک کی صنعتی ترقی کا مؤثر راستہ ،حماد علی منصور

کراچی(بزنس رپورٹر )پاکستان آٹو شو کی افتتاحی تقریب میں ای ڈی بی کے چیف ایگزیکٹو حماد علی منصور اور دیگر نے مقامی آٹو انڈسٹری کی برآمدی صلاحیت، پالیسی اصلاحات اور۔۔۔

عالمی مسابقت کے حوالے سے اہم نکات پیش کرتے ہوئے کہا کہ میک اِن پاکستان ماڈل ہی ملک کی صنعتی ترقی کا مؤثر راستہ ہے ۔ پاکستان کی آٹو مارکیٹ خطے کے کئی ممالک بشمول بنگلہ دیش، ایتھوپیا اور سری لنکاکی نسبت کہیں زیادہ مضبوط ہے ،اس لیے مقامی آٹو مینوفیکچررز کو برآمدات پر خصوصی توجہ دیتے ہوئے عالمی مارکیٹ سے آرڈرز حاصل کرنے چاہئیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

عجائب دنیا

آسٹریلیا: 374 بیگ پائپرز نے انوکھے ریکارڈ پر نظریں جما لیں

برطانیہ:جعلی نیول ایڈمرل کی جنگی یادگار کی تقریب میں شرکت

کیوبا کی ایک تہائی آبادی چکن گونیا اور ڈینگی سے متاثر

برطانوی کمپنی کی زیر آب بیس بنانے کی تیاری

سائنسدانوں نے ‘شیطانی مکھی’ دریافت کرلی

خاتون کی خود سے تخلیق کردہ ورچوئل ساتھی سے شادی

آج کے کالمز

خورشید ندیم
عرفان صدیقی: دو رویوں میں خطِ امتیاز
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
کوئی بتلاؤکہ ہم بتلائیں کیا
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
عرفان صدیقی سفرِ آخرت پر روانہ
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
ناقابلِ اعتبار قوم
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
چارٹر آف ڈیمو کریسی کا نامکمل ایجنڈا بھول گئے
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
عملی اصلاح کی بابت چند احادیث …(11)
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak