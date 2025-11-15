میک اِن پاکستان ماڈل ہی ملک کی صنعتی ترقی کا مؤثر راستہ ،حماد علی منصور
کراچی(بزنس رپورٹر )پاکستان آٹو شو کی افتتاحی تقریب میں ای ڈی بی کے چیف ایگزیکٹو حماد علی منصور اور دیگر نے مقامی آٹو انڈسٹری کی برآمدی صلاحیت، پالیسی اصلاحات اور۔۔۔
عالمی مسابقت کے حوالے سے اہم نکات پیش کرتے ہوئے کہا کہ میک اِن پاکستان ماڈل ہی ملک کی صنعتی ترقی کا مؤثر راستہ ہے ۔ پاکستان کی آٹو مارکیٹ خطے کے کئی ممالک بشمول بنگلہ دیش، ایتھوپیا اور سری لنکاکی نسبت کہیں زیادہ مضبوط ہے ،اس لیے مقامی آٹو مینوفیکچررز کو برآمدات پر خصوصی توجہ دیتے ہوئے عالمی مارکیٹ سے آرڈرز حاصل کرنے چاہئیں۔