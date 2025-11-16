اسٹاک ایکسچینج میں کاروباری ہفتہ مجموعی طور پر مثبت رہا
انڈیکس میں 2342پوائنٹس کا نمایاں اضافہ ریکارڈ، سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال ہفتے کے اختتام پر انڈیکس میں 1.26فیصد اضافہ، ایک لاکھ 61ہزار 935پر بند
کراچی(کامرس رپورٹر)اسٹاک ایکسچینج میں کاروباری ہفتہ مجموعی طور پر مثبت رہا، سرمایہ کاروں کی جانب سے نئی سرمایہ کاری اور مالیاتی نتائج کے سیزن کے باعث مارکیٹ میں اعتماد بحال ہوتا نظر آیا، کاروباری ہفتے کے دوران بینچ مارک کے ایس ای 100 انڈیکس میں 2342 پوائنٹس کا نمایاں اضافہ ریکارڈ کیا گیا، ہفتے کے اختتام پر 100 انڈیکس 1.26 فیصد اضافے کے ساتھ 1 لاکھ 61 ہزار 935 پوائنٹس کی سطح پر بند ہواجو سرمایہ کاروں کے مضبوط رجحان اور مارکیٹ میں بہتر رسپانس کی نشاندہی کرتا ہے ہفتہ وار کاروبار کے دوران انڈیکس کی بلند ترین سطح 162118 اور کم ترین سطح 157203 رہی اسٹاک مارکیٹ میں ایک ہفتے کے دوران 3 ارب 84 کروڑ شیئرز کے سودے ہوئے ، جن کی مجموعی مالیت 177 ارب روپے رہی جو ٹریڈنگ ایکٹیویٹی میں نمایاں بہتری کو ظاہر کرتا ہے ، ہفتے بھر سرمایہ کاروں کی دلچسپی میں اضافے کے باعث آئل اینڈ گیس ، سیمنٹ ، بینکنگ، فارما اور کیمیکل شیئرز کی قیمتوں میں بہتری ریکارڈ کی گئی۔شیئرز کی قدر بڑھنے سے مارکیٹ کے مجموعی سرمائے میں 146 ارب روپے کا اضافہ دیکھا گیا اور اسی تناظر میں اسٹاک مارکیٹ کی مجموعی مالیت بڑھ کر 18 ہزار 433 ارب کی سطح پر پہنچ گئی، مارکیٹ تجزیہ کاروں کے مطابق حکومتی معاشی اقدامات، روپے کی قدر میں استحکام اور مہنگائی میں کمی سے سرمایہ کاروں کے اعتماد میں اضافہ ہوا ہے ، توقع ہے آئندہ ہفتوں میں بھی مثبت رجحان رہے گا۔