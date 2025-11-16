سونے کی قیمتوں میں نمایاں کمی، 9ہزار 100روپے تولہ سستا
تولہ 4لاکھ 30ہزار 662روپے ، 10گرام 3لاکھ 69ہزار 223روپے کا ہوگیا
کراچی(کامرس رپورٹر)سونے کی قیمتوں میں نمایاں کمی ریکارڈ کی گئی، جس سے زیورات اور سرمایہ کاری کے شعبے میں سرگرمی بڑھنے کا امکان ہے ، مقامی صرافہ مارکیٹ میں مسلسل اضافے کے بعد سونا ایک بار پھر بڑی کمی کے ساتھ خریداروں کی پہنچ میں آتا دکھائی دے رہا ہے ، آل پاکستان صرافہ جیمز اینڈ جیولرز ایسوسی ایشن کی جانب سے جاری تفصیلات کے مطابق ملک بھر کی صرافہ مارکیٹوں میں 24 قیراط فی تولہ سونا 9ہزار 100روپے سستاہوکر 4لاکھ 30 ہزار 662روپے پر آگیا، اسی طرح 10 گرام سونے کی قیمت 7ہزار 799روپے کمی کے بعد 3لاکھ 69ہزار 223روپے کی سطح پر پہنچ گئی ہے ۔ دوسری جانب عالمی و مقامی سطح پر چاندی کی قیمتوں میں بھی کمی کا رجحان برقرار رہا، صرافہ ایسوسی ایشن کے مطابق مقامی گولڈ مارکیٹ میں 24 قیراط فی تولہ چاندی 209 روپے سستی ہو کر 5ہزار 313 روپے پر آگئی ہے ، سونے اور چاندی دونوں دھاتوں کی قیمت میں کمی بیک وقت ہونا مارکیٹ میں مجموعی طور پر مندی کے رجحان کا اشارہ ہے ، عالمی مارکیٹ میں بھی سونے کی قدر میں نمایاں کمی ریکارڈ کی گئی،جہاں فی اونس سونا 91 ڈالر کمی کے بعد 4 ہزار 83 ڈالر پر آگیا، مالیاتی تجزیہ کاروں کے مطابق امریکی ڈالر کی مضبوطی، عالمی افراطِ زر میں کمی اور شرح سود میں ممکنہ استحکام نے بین الاقوامی مارکیٹ میں سونے کی طلب کو محدود کیا ہے۔