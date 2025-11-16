پختونخوا کلچر اینڈ ٹورازم اتھارٹی کے تحت ونٹیج کلاسک کار شو
ملک بھر سے قدیم گاڑیوں کے شوقین اپنی گاڑیوں سمیت شریک ہوئے ایسے ایونٹس کا انعقاد ملک گیر سطح پر ہونا چاہیے ، صوبائی مشیر خزانہ، گفتگو
پشاور(این این آئی)صوبائی مشیر خزانہ مزمل اسلم نے کہا کہ ملک بھر میں ایسے ایونٹس کا انعقاد ہونا چاہیے ۔پشاور ایک پرامن شہر ہے اور گزشتہ16 برسوں سے یہ ایونٹ کا انعقاد ہورہا ہے ۔ یہاں کے کھانے اور ثقافت کافی مشہور ہے ۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے گزشتہ روز پشاورمیں خیبرپختونخواکلچر اینڈ ٹورازم اتھارٹی اور کلاسک لینڈ روور کے باہمی اشتراک سے منعقدہ 16ویں ونٹیج اینڈ کلاسک کار شو کے انعقادکے موقع پر کیا۔صوبائی مشیر خزانہ مزمل اسلم کا مزید کہناتھا کہ پختونخوا کے سیاحتی مقامات اور پہاڑی سلسلہ قدرت حسن سے مالا مال ہے ۔شمالی علاقہ جات میں سیاحت کیساتھ ساتھ گندھارا تہذیب کے سب سے زیادہ آثارموجود ہیں۔ میں یہاں پورے ملک سے لوگوں کو پشاور آنے کی دعوت دیتا ہوں۔ تقریب میں مشیر خزانہ مزمل اسلم نے ریلی کے شرکا میں اعزازی شیلڈ بھی تقسیم کیں۔ ونٹیج اینڈ کلاسک ریلی میں کراچی، لاہور، اسلام آباد، فیصل آباداورپشاور سمیت مختلف شہروں سے پرانی اور قدیم گاڑیوں کے شوقین افراد اپنی گاڑیوں سمیت شریک ہوئے ۔ جس میں 1934 سے لیکر1980 تک کی 70 سے زائد گاڑیاں شریک ہوئیں۔ مختلف گاڑیوں کیساتھ ساتھ فیمیلز بھی اس ریلی میں موجود تھیں۔ یہ گاڑیاں کراچی سے باراستہ تھر سحرا، مورو، رحیم یارخان، فیصل آباد،صوابی سے ہوتی ہوئی پشاور پہنچیں۔