صنعتی زون کی ترقی کیلئے کاٹی متحرک، چیف سیکریٹری سے ملاقات
کراچی(اسٹاف رپورٹر)کورنگی ایسوسی ایشن آف ٹریڈ اینڈ انڈسٹری (KATI) کے وفد نے چیف سیکریٹری آصف حیدر شاہ سے ملاقات کی اور۔۔۔
کورنگی صنعتی علاقے سے متعلق انفرا اسٹرکچر، نکاسی وفراہمی آب، سڑکوں کی بحالی، کنیکٹیویٹی اور ریگولیٹری امور پر تفصیلی گفتگو کی۔ ملاقات میں کمشنر کراچی، وفد نے صنعتی علاقوں کی ترقی کے لیے 10 ارب روپے کے خصوصی فنڈ کی درخواست کی اور تجویز دی کہ یہ فنڈز صنعتی ایسوسی ایشنز کو کمشنر کراچی، محکمہ صنعت و تجارت اور سائٹ کی زیر نگرانی میکانزم کے تحت فراہم کیے جائیں تاکہ منصوبوں پر شفاف اور موثر عملدرآمد ممکن ہو۔ چیف سیکریٹری نے اس تجویز پر اتفاق کرتے ہوئے یقین دلایا کہ وہ اسے حکومت کے سامنے پیش کریں گے اور فنڈز کے شفاف استعمال کو یقینی بنانے کے لیے مؤثر نظام تشکیل دینے کی ہدایت کریں گے ۔ وفد نے بتایا کہ کورنگی کاز وے اور کورنگی کراسنگ پر شدید ٹریفک جام اور رکاوٹوں سے مشکلات بڑھ رہی ہیں، اس لیے سڑکوں اور انفرا اسٹرکچر کی فوری بحالی ضروری ہے ۔ چیف سیکریٹری سندھ نے اس عزم کا اظہار کیا کہ صوبائی حکومت صنعتوں کے تمام مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کرے گی اور کورنگی انڈسٹریل ایریا جیسے اہم معاشی حب کے لیے تمام اداروں کے درمیان مسلسل رابطہ اور تعاون یقینی بنایا جائے گا۔