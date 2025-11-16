حیدر آباد:زرا عت سے وابستہ افراد میں 9کروڑ کے چیک تقسیم
سافکو نے چھوٹے کاروبار کی مضبوطی کیلئے گراسپ منصوبے کے تحت تقسیم کئے دیہی لوگوں کی زندگی بدلنے کیلئے سافکو بہترین کام کررہا ہے ، کمشنر فیاض حسین
حیدر آباد (بیورو رپورٹ)سافکو نے گراسپ پروجیکٹ کے تحت زرعی شعبے سے وابستہ چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروباری اداروں کو مضبوط کرنے اور لوگوں خصوصاً خواتین کے لیے روزگار کے مواقع پیدا کرنے کے لیے مالی امداد کے چوتھے مرحلے میں 9 کروڑ روپے کے چیک تقسیم کیے ہیں۔ یورپی یونین کے فنڈ اور انٹرنیشنل ٹریڈ سینٹر، اقوام متحدہ کے فوڈ اینڈ ایگریکلچر آرگنائزیشن، اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز ڈویلپمنٹ اتھارٹی اور پاکستان پاورٹی ایلیویشن فنڈ کی شراکت سے سافکو کے زیر انتظام جاری گراسپ پروجیکٹ کے تحت حیدرآباد اور کراچی کے چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروباری اداروں میں چیک تقسیم کرنے کی تقریب انڈس ہوٹل میں منعقد کی گئی۔ تقریب میں فریش اینڈ روشن کو ایک کروڑ جبکہ النور کولڈ اسٹوریج، بائیو انرجی سلوشنز، سعید خان انٹرپرائزز اور ایچ این فوڈ پروڈکٹس کو دو دو کروڑ مجموعی طور پر 9 کروڑ روپے کی مالیت کے چیک دیے ۔ کمشنر فیاض حسین عباسی نے کہا کہ سافکو دیہی لوگوں کی زندگیوں کو بدلنے کے لیے تعلیم، صحت، انفرا اسٹرکچر کی تعمیر، لائیو اسٹاک، دستکاری، مالیاتی شعبے سمیت کئی پہلوں میں قابل تعریف کام کر رہا ہے۔