اسٹاک ایکسچینج:تیزی،ایک لاکھ62ہزارکی سطح بحال
1291پوائنٹس بڑھ کر کے ایس ای 100انڈیکس162,226پر بند
کراچی(بزنس رپورٹر)ملکی معیشت کے بہتر اعدادوشمار ، امن و امان کی بہتر صورتحال اور حکومت کے زیرسمندر ذخائر کھوج کی پالیسی پاکستان اسٹاک ایکسچینج کو کاروباری ہفتے کے تیسرے روز دن بھر تیزی کی جانب گامزن کرگئی۔ 100 انڈیکس ٹریڈنگ کا آغاز 343 پوائنٹس اضافے سے 1 لاکھ 61 ہزار 279 پوائنٹس کی نفسیاتی حد سے ہوا جس کے بعد حصص کی مسلسل خریداری سے بینچ مارک 100 انڈیکس کی پوزیشن مظبوط سے مظبوط تر ہوتی رہی، تیزی کے سبب 50.41فیصد حصص کی قیمتیں بڑھ گئیں جبکہ حصص کی مالیت میں بھی 1کھرب 06ارب کااضافہ ہوا۔ کاروبار کے اختتام پر کے ایس ای 100 انڈیکس 1291 پوائنٹس کے اضافے سے 162226 پوائنٹس کی سطح پر بند ہوا، اسی طرح کے ایس ای 30 انڈیکس 547.55 پوائنٹس کے اضافے سے 49228پوائنٹس اورآل شیئرز انڈیکس 579.30پوائنٹس کے اضافے سے 98265.59پوائنٹس پر بند ہوا۔کاروباری حجم منگل کی نسبت 33.38فیصد کم رہا ۔