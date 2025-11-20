بڑی صنعتوں کی پیداوار میں ماہانہ دوفیصداضافہ ریکارڈ
پہلی سہ ماہی کے دوران لارج مینوفیکچرنگ انڈیکس میں 4.1فیصد اضافہ ہوا آٹو، ٹیکسٹائل اور پٹرولیم جیسے بڑے شعبوں میں نمایاں بہتری دیکھی گئی
کراچی(بزنس رپورٹر)ملک میں بڑی صنعتوں کی پیداوار میں بتدریج بہتری کا سلسلہ جاری ہے جس کا اظہار اسٹیٹ بینک کی جانب سے جاری کردہ تازہ اعدادوشمار میں ہوا ۔ رپورٹ کے مطابق اکتوبر 2025ء میں صنعتی پیداوار کی شرح ایک سال کے عرصے میں 2.7 فیصد بڑھی جو ملکی صنعتی سرگرمیوں میں استحکام کی علامت ہے ۔ دوسری جانب ماہانہ بنیاد پر بھی بڑی صنعتوں کی پیداوار ستمبر 2025ء کے مقابلے اکتوبر 2025ء میں 2 فیصد اضافہ ریکارڈ کیا گیاجس سے ظاہر ہوتا ہے کہ صنعتی شعبہ مسلسل بحالی کے سفر پر گامزن ہے ۔رواں مالی سال کی پہلی سہ ماہی یعنی جولائی تا ستمبرلارج مینوفیکچرنگ انڈیکس مجموعی طور پر 4.1 فیصد اضافہ دکھا چکا جو ایک محتاط مگر پائیدار صنعتی بہتری کی نشاندہی کرتا ہے ۔سرکاری ڈیٹا کے مطابق جن بڑی صنعتوں نے نمایاں بہتری ریکارڈ کی، ان میں آٹو سیکٹر سب سے آگے رہاجس میں ایک سال کے دوران 75 فیصد اضافہ ریکارڈ ہوا،اس کے علاوہ پٹرولیم مصنوعات کی صنعت میں 7 فیصد اور ٹیکسٹائل سیکٹر میں 6 فیصد اضافہ دیکھنے میں آیا۔معاشی تجزیہ کاروں کے مطابق پیداواری سرگرمیوں میں یہ اضافہ مثبت اشارہ ہے ، تاہم کئی صنعتوں کو لاگت میں اضافے ، توانائی نرخوں اور مالیاتی سختی جیسے چیلنجز کا سامنا ہے ،اس کے باوجود آٹو، ٹیکسٹائل اور پٹرولیم جیسے بڑے شعبوں کی بہتر کارکردگی مجموعی صنعتی منظرنامے کو سہارا دے رہی ہے ۔