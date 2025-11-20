ایف بی آر کی کاروباری سہولت کاری کی پالیسی قابلِ ستائش ،وفاقی چیمبر
کراچی (بزنس رپورٹر)وفاقی چیمبر کے صدر عاطف اکرام شیخ نے کہا کہ ایف بی آر کی کاروباری سہولت کاری کی پالیسی قابلِ ستائش ہے اور۔۔۔
کسٹمز اپریزمنٹ ساؤتھ کی جانب سے اسٹیک ہولڈرز کے اجلاس میں تجارتی عمل میں رکاوٹ بننے والے مسائل کے حل کیلئے اہم اقدامات کا اعلان خوش آئند ہے ۔ عاطف اکرام کے مطابق ٹرمینل آپریٹرز کی جانب سے کنٹینرز کی بروقت گراؤنڈنگ میں مسلسل تاخیر ہوتی ہے جبکہ چوری اور غلط ہینڈلنگ کے واقعات بھی رونما ہوتے ہیں ،ان معاملات پر چیف کلکٹر اپریزمنٹ ساؤتھ نے کہا کہ چیئرمین ایف بی آر کی قیادت میں کسٹمز اپریزمنٹ کی ٹیم بین الاقوامی معیارات کے مطابق پورٹ ڈویل ٹائم کم کرنے کیلئے پُرعزم ہے ۔