ایک سال میں بینکنگ ڈپازٹس 4.1 کھرب روپے بڑھ گئے
اکتوبرمیں قرضوں کا حجم کم ہوکر 13.3 کھرب روپے رہ گیا ،اسٹیٹ بینک
کراچی(بزنس رپورٹر)اسٹیٹ بینک کے مطابق ملک کے بینکاری شعبے میں ڈپازٹس کی شرح میں نمایاں اضافہ ریکارڈ کیا گیا جبکہ قرضوں کے حجم میں کمی اور سرمایہ کاری کے رجحان میں مضبوط اضافہ دیکھنے میں آیا ۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق اکتوبر 2025ء میں بینکنگ ڈپازٹس 13 فیصد سالانہ اضافے کے ساتھ 35.2 کھرب روپے کی سطح پر پہنچ گئے جو ایک مستحکم مالیاتی نظام اور صارفین کے بڑھتے ہوئے اعتماد کی عکاسی کرتا ہے ۔ دوسری جانب گزشتہ سال اکتوبر 2024ء میں بینکاری ڈپازٹس کا مجموعی حجم 31.1 کھرب روپے تھا، یوں ایک سال میں ڈپازٹس میں 4.1 کھرب روپے کا اضافہ ریکارڈ ہوا ۔ رپورٹ کے مطابق بینکوں کی جانب سے دیے جانے والے قرضوں میں سالانہ بنیاد پر 3.6 فیصد کمی واقع ہوئی ۔اکتوبر 2024ء میں قرضوں کا حجم 13.8 کھرب روپے تھا جو اکتوبر 2025ء میں کم ہوکر 13.3 کھرب روپے رہ گیا ۔ماہرین کے مطابق بلند شرح سود اور کاروباری سرگرمیوں میں محتاط رویے کے باعث قرضہ جات کی طلب کم ہو رہی ہے ۔