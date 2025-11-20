ڈالرکی قدرمزید کم،تولہ سونا7ہزار 900روپے مہنگا
انٹربینک میں ڈالر 280.66،اوپن مارکیٹ میں 281.70روپے ریکارڈ
کراچی(بزنس رپورٹر)انٹربینک مارکیٹ میں ڈالرکی قدر گھٹ گئی جب کہ اوپن مارکیٹ میں ڈالر مستحکم رہا۔ادھرسونے اور چاندی کی قیمتوں میں بڑا اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔اسٹیٹ بینک کے مطابق انٹربینک میں ڈالر ایک پیسے کی کمی سے 280.66روپے پر بند ہوا تاہم اوپن مارکیٹ میں ڈالر281.70روپے پر مستحکم رہا۔دوسری جانب عالمی بلین مارکیٹ میں سونا 79 ڈالر کے بڑے اضافے سے 4092 ڈالر فی اونس کا ہوگیا۔بین الاقوامی مارکیٹ میں سونے کے نرخ میں نمایاں اضافے کے باعث مقامی سطح پربھی فی تولہ سونا 7 ہزار 900 روپے کے ہوشربا اضافے سے 4 لاکھ 31 ہزار 562 روپے پر جاپہنچا،اسی طرح دس گرام سونے کی قیمت بھی 6 ہزار 773 روپے بڑھ کر 3لاکھ 69 ہزار 994 روپے ہوگئی۔مزید برآں چاندی کی فی تولہ قیمت 177 روپے کے بڑے اضافے سے 5 ہزار 442 روپے ہوگئی۔