بیرونی سرمایہ کاروں کو منافع کی مد میں38.56کروڑڈالر ادا
پاور سیکٹر سے 103 فیصد اضافے سے 15 کروڑ سے زائد منافع نکالا گیا
کراچی(بزنس رپورٹر)اسٹیٹ بینک نے ملٹی نیشنل کمپنیوں کو منافع اور ڈیوڈنڈ کی مد میں ادا کی جانے والی رقم کے تازہ اعدادوشمار جاری کردیے ۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق اکتوبر 2025ء میں غیر ملکی سرمایہ کاروں کو منافع کی مد میں 38 کروڑ 56 لاکھ ڈالر ادا کیے گئے جو ایک ماہ میں 142.6 فیصد اضافہ کو ظاہر کرتا ہے ،تاہم سالانہ بنیاد پر یہ رقم 6.8 فیصد کمی ریکارڈ کرتی ہے ۔ رواں مالی سال کے پہلے چار ماہ کے دوران غیر ملکی کمپنیوں کو منافع اور ڈیوڈنڈ کی مد میں 1 ارب 13 کروڑ 73 لاکھ ڈالر ادا کیے گئے جبکہ مالی سال 2024-25 کے پہلے چار ماہ میں یہ رقم 81 کروڑ 84 لاکھ ڈالر تھی جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ مجموعی طور پر سالانہ بنیاد پر غیر ملکی سرمایہ کاری سے منافع کی ادائیگی میں اضافہ ہواہے ۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ غیر ملکی کمپنیوں نے خاص طور پر پاور سیکٹر سے منافع نکالا جو گزشتہ سال کے مقابلے میں 103 فیصد اضافے کے ساتھ 15 کروڑ 56 لاکھ ڈالر ریکارڈ ہوا۔