لکی انوسٹمنٹس کا ففتھ پلر فیملی تکافل کے ساتھ معاہدہ
لکی اسلامک پنشن فنڈکے شرکاء کومفت تکافل کوریج فراہم کی جائے گی
کراچی(بزنس ڈیسک)لکی انوسٹمنٹس نے حال ہی میں متعارف کرائے گے لکی اسلامک پنشن فنڈ کے شرکاء کو مفت تکافل کوریج فراہم کرنے کیلئے ففتھ پلر کے ساتھ ایک معاہدے پر دستخط کیے ہیں،یہ اسٹریٹجک اقدام ریٹائرمنٹ کے بعد محفوظ مستقبل کیلئے بچت کرنے والے افراد کومالی تحفظ فراہم کرنے کے ساتھ ان کی سرمایہ کاری کی مجموعی افادیت میں نمایاں اضافہ ہے ۔ اس سلسلے میں منعقدہ تقریب میں دونوں اداروں کی سینئر مینجمنٹ نے شرکت کی اور پاکستانی مارکیٹ میں شریعہ کے مطابق مالی شمولیت کو فروغ دینے کیلئے جامع سلوشنز فراہم کرنے کیلئے مشترکہ عزم کا اظہارکیا۔ باہمی تعاون اور اجتماعی ذمہ داری کے اسلامی اصولوں پر مبنی تکافل کوریج لکی انوسٹمنٹس کی اپنے شرکاء کی خوشحالی کے عزم کو مزید مضبوط بناتی ہے ۔ اس شراکت داری کے ذریعے لکی اسلامک پنشن فنڈ کے شرکاء مزید اطمینان محسوس کریں گے کہ ان کی طویل المدّتی بچت کے ساتھ ساتھ کسی اضافی لاگت کے بغیر ان کی فیملی کا تحفظ بھی شامل ہے ۔ لکی انوسٹمنٹس کے چیف ایگزیکٹو آفیسر محمد شعیب سی ایف اے نے اس ویلیو ایڈڈ سروس کی اہمیت پر زوردیتے ہوئے کہاکہ ہم نے لکی اسلامک پنشن فنڈز اس مقصد کیلئے متعارف کرایاہے تاکہ لوگ باعزت اور خود مختار ریٹائرمنٹ کی طرف قدم بڑھا سکیں۔ ففتھ پلر فیملی تکافل کے چیف ایگزیکٹو آفیسر نصرالصمد قریشی نے کہاکہ لکی انوسٹمنٹس کے ساتھ شراکت داری اخلاقی بنیادوں پر قائم اور شریعہ کے مطابق مالی تحفظ کی رسائی کو توسیع دینے کے ہمارے مشن کاحصہ ہے ۔ ہمیں خوشی ہے کہ ہم لکی اسلامک پنشن فنڈ کے شرکاء کے مالی مستقبل کوجامع اور محفوظ بنانے کیلئے تکافل کوریج فراہم کررہے ہیں۔