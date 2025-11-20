ابھی اورنیمو کے درمیان اسٹرٹیجک معاہدہ
کراچی (بزنس ڈیسک)پاکستانی فن ٹیک ابھی نے ترقیاتی پلیٹ فارم نیمو کے ساتھ خطے بھر میں چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروباری اداروں کو مالیاتی رسائی کیلئے ایمبیڈڈ فنانس اور ورکنگ کیپیٹل سلوشنز فراہم کرنے کیلئے شراکت داری معاہدہ طے پا گیا۔۔۔
معاہدے کے ذریعے نیمو پلیٹ پر رجسٹر ایس ایم ایز کو ورکنگ کیپٹل تک تیز، زیادہ لچکدار اور شفاف رسائی ممکن ہو گیجو انوائس جاری ہونے اور ادائیگی کے درمیان کے وقفے میں مالیاتی خدمات فراہم کرے گی جس سے مقامی کاروباری اداروں کو سرمائے کی قلت کے بغیر ترقی کرنے اور مواقع سے فائدہ اٹھانے کا اختیار ملے گا۔ نیمو کے جنرل منیجر محمد البنالی نے کہا کہ ابھی کے ساتھ شراکت داری ہمیں چھوٹے اور درمیانے درجے کاروبار کو فنانسنگ تک رسائی بہتر بنانے میں مدد ملے گی۔ ابھی کے شریک بانی اور سی ای او، عمیر انصاری نے کہا کہ مالیاتی رسائی ترقی کے لیے ایک سہولت کار ہونی چاہیے ، نہ کہ رکاوٹ نیمو کے ساتھ، ہماری شراکت داری علاقائی معیشتوں کی ریڑھ کی ہڈی سمجھے جانے والے ایس ایم ای سیکٹر کو بااختیار بنانے کے ہمارے مشترکہ عزم کی عکاسی کرتی ہے ۔