کٹرس کی کوالٹی اور برآمدی مسابقت بڑھانے پر ورکشاپ

کٹرس کی کوالٹی اور برآمدی مسابقت بڑھانے پر ورکشاپ

سرگودھا (بزنس ڈیسک)پاکستان ہارٹی کلچر ڈیولپمنٹ اینڈ ایکسپورٹ کمپنی(پی ایچ ڈی ای سی)نے سرگودھا میں کٹرس کی کوالٹی اور برآمد میں مسابقت بڑھانے ، ہارویسٹ و پوسٹ ہارویسٹ مینجمنٹ اور موثر لاجسٹکس حل کے عنوان سے ورکشاپ کا انعقاد کیا۔۔۔

سرگودھا کو پاکستان کا اسٹرس کیپٹل تصور کیا جاتا ہے جہاں سالانہ تقریباً 24 لاکھ میٹرک ٹن کٹرس بالخصوص کینو پیدا ہوتا ہے ۔ کینو کی برآمدات یکم دسمبر 2025 سے شروع ہورہی ہیں جس کے پیشِ نظر یہ ورکشاپ کاشتکاروں، برآمد کنندگان اور ویلیو چین اسٹیک ہولڈرز کی رہنمائی کیلئے ترتیب دی گئی۔ماہرین نے ہارویسٹ اور پوسٹ ہارویسٹ مینجمنٹ، کیڑوں کے تدارک اور کولڈ چین لاجسٹکس بہتر بنانے کے طریقوں پر تفصیلی گفتگو کی۔ اسٹرس ریسرچ انسٹیٹیوٹ سرگودھا کے ماہرین نے بتایا کہ برآمد کیلئے صرف صحت مند اور بے داغ پھل چنے جائیں اور گرے ہوئے یا خراب پھل شامل نہ کیے جائیں۔ کاشتکاروں کو روایتی ٹوکریوں کی جگہ پلاسٹک بِنز استعمال کرنے کی ہدایت کی گئی تاکہ پھل کو نقصان نہ پہنچے ۔ ماہرین کے مطابق تقریباً 20 فیصد نقصانات غلط ہارویسٹنگ اور ہینڈلنگ جبکہ 3 تا 4 فیصد ٹرانسپورٹیشن میں غلط اسٹیکنگ کے باعث ہوتے ہیں۔ کیڑوں اور بیماریوں کی تشخیص و کنٹرول پر تازہ رہنمائی بھی فراہم کی گئی۔یونیورسٹی آف سرگودھا کے کالج آف ایگریکلچر کے سربراہ ڈاکٹر رشاد مختار نے بتایا کہ ادارے کے پاس 95 سے زائد مقامی و غیر ملکی سِٹرس اقسام کا جرملم جمع ہے ۔ انہوں نے کاشتکاروں کے لیے معیاری نرسری پودے کم قیمت پر فراہم کرنے کی پیشکش کی اور PHDEC، CRI اور تعلیمی اداروں کے باہمی تعاون کی ضرورت پر زور دیا۔

