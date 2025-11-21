اسٹاک ایکسچینج،تیزی، 50فیصدحصص کی قیمتیں بڑھ گئیں
710پوائنٹس کے اضافے سے 100انڈیکس 162936پر بند 72کروڑ 58لاکھ 68ہزار 957حصص کے سودے طے پائے
کراچی(بزنس رپورٹر)ملکی معیشت کے بہتر اعدادوشمار ، امن و امان کی بہتر صورتحال ، بہتر ہوتے سفارتی تعلقات اور حکومت کے زیرسمندر ذخائر کھوج کی پالیسی پاکستان اسٹاک مارکیٹ کو کاروباری ہفتے کے چوتھے روز دن بھر تیزی کی جانب گامزن کئے رکھا۔ 100 انڈیکس میں ٹریڈنگ کا آغاز 644 پوائنٹس کے اضافے سے 1 لاکھ 62 ہزار 871 پوائنٹس کی نفسیاتی حد سے ہوا جس کے بعد حصص کی مسلسل خریداری سے بینچ مارک 100 انڈیکس کی پوزیشن مضبوط سے مضبوط تر ہوتی رہی،دوران ٹریڈنگ 100 انڈیکس 1 لاکھ 62 ہزار کی حد عبور کرتے ہوئے 1 لاکھ 63 ہزار کی حد پر بحال ہوگیا ،تیزی کے سبب 50.41فیصد حصص کی قیمتیں بڑھ گئیں۔
اختتامی لمحات میں دوبارہ پرافٹ ٹیکنگ سے تیزی کی مذکورہ شرح میں کمی واقع ہوئی۔ کاروبار کے اختتام پر کے ایس ای 100 انڈیکس 710 پوائنٹس کے اضافے سے 162936.93 پوائنٹس پر بند ہوا، اسی طرح کے ایس ای 30 انڈیکس 217.27 پوائنٹس کے اضافے سے 49445.81پوائنٹس اورآل شیئر انڈیکس 543.56 پوائنٹس کے اضافے سے 98809.14 پوائنٹس پر بند ہوا۔ مارکیٹ میں 72کروڑ 58لاکھ 68 ہزار 957 حصص کے سودے ہوئے جبکہ کاروباری سرگرمیوں کا دائرہ کار 473 کمپنیوں کے حصص تک محدود رہا جن میں 247 کمپنیوں کے بھاؤ میں اضافہ، 187 میں کمی اور 39 کمپنیوں کی قیمتوں میں استحکام رہا ۔