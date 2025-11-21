صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈالر کی قدر میں کمی ،تولہ سونا 5 ہزار روپے سستا

  • کاروبار کی دنیا
ڈالر کی قدر میں کمی ،تولہ سونا 5 ہزار روپے سستا

تولہ سونا 4لاکھ 26ہزار 562،دس گرام 3لاکھ 65ہزار 708کاہوگیا

کراچی (بزنس رپورٹر)انٹربینک مارکیٹ میں جمعرات کو بھی ڈالر کے مقابلے روپے کی قدر بہتری کا سلسلہ جاری رہا۔ادھرعالمی و مقامی مارکیٹ میں جمعرات کو سونے اور چاندی کی قیمتوں میں کمی ریکارڈ کی گئی ۔اسٹیٹ بینک کے مطابق انٹربینک میں ڈالرایک پیسے کی کمی سے 280.65 روپے پر بندہوا،یاد رہے کہ بدھ کو مقامی کرنسی 280.66 روپے پر بند ہوئی تھی۔دوسری جانبعالمی بلین مارکیٹ میں سونا 50 ڈالر کی نمایاں کمی سے 4042 ڈالر فی اونس کا ہوگیا۔

بین الاقوامی مارکیٹ میں سونے کے نرخ میں نمایاں کمی کے باعث مقامی سطح پر بھی فی تولہ سونا 5 ہزار روپے کی بڑی کمی سے 4 لاکھ 26 ہزار 562 روپے کا ہوگیا۔اسی طرح دس گرام سونے کی قیمت بھی 4 ہزار 286 روپے کی کمی سے 3 لاکھ 65 ہزار 708 روپے ہوگئی۔یاد رہے کہ بدھ کو فی تولہ سونا 7900 روپے کے بڑے اضافے سے 4 لاکھ 31 ہزار 562 روپے کا ہوگیا تھا۔دریں اثنا چاندی کی فی تولہ قیمت 93 روپے کی کمی سے 5329 روپے ہوگئی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

دنیا میرے آگے

امریکا سعودی عرب میں اربوں ڈالر کے معاہدے،سرمایہ کاری فورم قائم:مشترکہ اعلامیہ جاری

دبئی ایئر شو میں جے ایف 17تھنڈر کے چرچے،فروخت کیلئے مفاہمتی یادداشت پر دستخظ

بھارتی فوجی پاکستانی پویلین پہنچ گئے ، چائے کی آفر پر معذرت

دہشتگردی کا الزام ،امریکامیں افغان نژادشہری کو 15سال قید

طالبان کی سرپرستی میں کالعدم ٹی ٹی پی خطے کیلئے سنگین خطرہ:سلامتی کونسل

ٹرمپ نے جنسی مجرم ایپسٹین کی فائلز عام کرنے کے بل پردستخط کر دئیے

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
عمران خان نے ضامن ڈھونڈ لیا!
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
پہلے انسان‘ پھر کچھ اور
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
قیدی نمبر 804کی آئسولیشن
بابر اعوان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
سلامتی کونسل غزہ میں امن قائم کر سکتی ہے؟
ڈاکٹر رشید احمد خاں
آصف عفان
واقعات تماشا نہیں ہوتے
آصف عفان
امیر حمزہ
قرآن کریم، سیرت اور سائنس کے عجائب
امیر حمزہ
Dunya Bethak