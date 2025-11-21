ڈالر کی قدر میں کمی ،تولہ سونا 5 ہزار روپے سستا
تولہ سونا 4لاکھ 26ہزار 562،دس گرام 3لاکھ 65ہزار 708کاہوگیا
کراچی (بزنس رپورٹر)انٹربینک مارکیٹ میں جمعرات کو بھی ڈالر کے مقابلے روپے کی قدر بہتری کا سلسلہ جاری رہا۔ادھرعالمی و مقامی مارکیٹ میں جمعرات کو سونے اور چاندی کی قیمتوں میں کمی ریکارڈ کی گئی ۔اسٹیٹ بینک کے مطابق انٹربینک میں ڈالرایک پیسے کی کمی سے 280.65 روپے پر بندہوا،یاد رہے کہ بدھ کو مقامی کرنسی 280.66 روپے پر بند ہوئی تھی۔دوسری جانبعالمی بلین مارکیٹ میں سونا 50 ڈالر کی نمایاں کمی سے 4042 ڈالر فی اونس کا ہوگیا۔
بین الاقوامی مارکیٹ میں سونے کے نرخ میں نمایاں کمی کے باعث مقامی سطح پر بھی فی تولہ سونا 5 ہزار روپے کی بڑی کمی سے 4 لاکھ 26 ہزار 562 روپے کا ہوگیا۔اسی طرح دس گرام سونے کی قیمت بھی 4 ہزار 286 روپے کی کمی سے 3 لاکھ 65 ہزار 708 روپے ہوگئی۔یاد رہے کہ بدھ کو فی تولہ سونا 7900 روپے کے بڑے اضافے سے 4 لاکھ 31 ہزار 562 روپے کا ہوگیا تھا۔دریں اثنا چاندی کی فی تولہ قیمت 93 روپے کی کمی سے 5329 روپے ہوگئی۔