موبی لنک بینک کا اسلامی بینکاری خدمات شروع کرنیکا اعلان
کراچی اور پشاور میں دو خصوصی اسلامی بینکاری شاخیں قائم کی جائیں گی
کراچی(بزنس ڈیسک)پاکستان کے صف اول کے ڈیجیٹل مائیکروفنانس بینک موبی لنک بینک نے اسلامی بینکاری خدمات شروع کرنے کا اعلان کیا ہے جس کے تحت ملک بھر میں ذمہ دار اورشرعی اصولوں سے ہم آہنگ مالیاتی خدمات متعارف کی جائیں گی۔ اس بات کا اعلان ابوظبی میں منعقدہ ویون گروپ کے سالانہ اجلاس،اگنائٹ کے دوران کیا گیا۔ اس سے قبل بینک نے اسٹیٹ بینک سے باقاعدہ اسلامک بینکنگ لائسنس حاصل کرلیا تھا۔ اس سہولت کے تحت جاز کیش بھی اسلامی مالیاتی مصنوعات متعارف کرا سکے گا اور شرعی اصولوں کے تحت خدمات فراہم کرنے والا ملک کا سب سے بڑا ڈیجیٹل والٹ بن کر اُبھرے گا۔ موبی لنک بینک ابتدائی مرحلے میں کراچی اور پشاور میں دو خصوصی اسلامی بینکاری شاخیں قائم کرے گا۔ ان کے علاوہ دس دیگر شاخوں میں اسلامک بینکنگ ونڈوز بھی شروع کی جائیں گی۔
جبکہ اگلے مرحلے میں اس نیٹ ورک کو 15 برانچز اور 20 اسلامک بینکنگ ونڈوز تک وسعت دی جائے گی۔ چیئرمین موبی لنک بینک و سی ای او جاز عامر ابراہیم نے کہا کہ اس لائسنس کے اجراء سے موبی لنک بینک کو پاکستان میں شرعی تقاضوں کے مطابق مائیکروفنانس خدمات کی بڑھتی ہوئی طلب پوری کرنے میں مدد ملے گی۔ موبی لنک بینک کے صدر و سی ای او، حارث محمود چوہدری نے کہا کہ اسلامی بینکاری خدمات کا آغاز مستقبل کی ڈیجیٹل ضروریات سے ہم آہنگ اور سب کیلئے قابلِ رسائی مالیاتی نظام تشکیل دینے کے ہماری جدوجہد میں ایک اہم سنگ میل ہے ۔ شرعی اصولوں کے مطابق بینکنگ خدمات میں وسعت لاکر ہم ان طبقات کے لیے نئے مالی مواقع پیدا کر رہے ہیں، جو طویل عرصے سے بینکنگ خدمات سے محروم رہے ہیں۔