زرعی اور کیمیائی مصنوعات کی درآمدات میں 8فیصد اضافہ
4ماہ میں درآمدات پر3.659ارب ڈالر زرمبادلہ خرچ ہوا ، اعدادوشما ر
اسلام آباد (اے پی پی) زرعی اور کیمیائی مصنوعات کی درآمدات میں پہلے چار ماہ میں سالانہ بنیادوں پر8فیصد کا اضافہ ریکارڈکیا گیا ۔ شماریات بیورواور اسٹیٹ بینک کے اعدادوشما ر کے مطابق پہلے چار ماہ میں زرعی اور کیمیائی مصنوعات کی درآمدات پر3.659ارب ڈالر زرمبادلہ خرچ ہوا جو 8فیصد زیادہ ہے ۔ گزشتہ مالی سال کے پہلے چار ماہ میں زرعی اور کیمیائی مصنوعات کی درآمدات کا حجم 3.375 ارب ڈالر ریکارڈ کیا گیا تھا۔
اکتوبرمیں زرعی اور کیمیائی مصنوعات کی درآمدات کا حجم 984ملین ڈالر ریکارڈ کیا گیا جو 12فیصد زیادہ ہے ۔ گزشتہ سال اکتوبر میں زرعی اور کیمیائی مصنوعات کی درآمدات کا حجم 881ملین ڈالر ریکارڈ کیا گیا تھا۔ ستمبرمیں اکتوبرمیں زرعی اور کیمیائی مصنوعات کی درآمدات میں ماہانہ بنیادوں پر 7فیصد اضافہ ہوا ۔ ستمبرمیں زرعی اور کیمیائی مصنوعات کی درآمدات کا حجم 923ملین ڈالر ریکارڈ کیا گیا جو اکتوبرمیں بڑھ کر984ملین ڈالر ہوگیا۔