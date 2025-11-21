پاکستان متعدد مصنوعات فلپائن کو برآمد کر سکتا،سفیر
برقی آلات اور گاڑیوں کے پرزہ جات کی درآمد کے مواقع بھی موجود ہیں
لاہور (آئی این پی)فلپائن کے سفیر ڈاکٹر ایمانوئل فرنانڈیزنے کہا کہ پاکستان اور فلپائن کے تعلقات سات دہائیوں پر محیط ہیں اور فلپائن ا ن پہلے چند ممالک میں سے تھا جنہوں نے پاکستان کو آزادی کے فوراً بعد تسلیم کیا،دونوں ممالک کے درمیان معاشی، تعلیمی اور ثقافتی شعبوں میں مسلسل تعاون جاری ہے ،پاکستان چاول اور جراحی آلات کے علاوہ بھی متعدد مصنوعات فلپائن کو برآمد کر سکتا ہے جبکہ برقی آلات اور گاڑیوں کے پرزہ جات کی درآمد کے مواقع بھی موجود ہیں۔وہ لاہور چیمبر میں خطاب کررہے تھے۔
صدر لاہور چیمبر نے خطبہ استقبالیہ پیش کیا اور کہا کہ فلپائن کے سفارتخانے کے ساتھ تعلیمی سفارت کاری کے تحت تعاون مستقبل کیلئے نہایت اہم ہے ۔ آج کی دنیا میں وہی قومیں ترقی کرتی ہیں جو تعلیم، تحقیق، انسانی صلاحیتوں کی ترقی اور علمی تعاون کو ترجیح دیتی ہیں۔سفیر نے کہا کہ فلپائن کا نظامِ تعلیم امریکی طرز پر قائم ہے جہاں کم لاگت میں عالمی معیار کی تعلیم انگریزی زبان میں فراہم کی جاتی ہے ۔