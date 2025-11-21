مرکنٹائل ایکسچینج میں 44ارب کے 57ہزار180سودے
کراچی(بزنس رپورٹر) مرکنٹائل ایکسچینج میں 44ارب روپے کے سودے ہوئے ۔رپورٹ کے مطابق سودوں کی مجموعی تعداد57180رہی۔
زیادہ سودے سونے کے ہوئے جن کی مالیت 19.628 ارب روپے رہی،جبکہ کوٹس کے سودوں کی مالیت 7.424 ارب روپے ، چاندی کے سودوں کی مالیت 8.305 ارب روپے ، این ایس ڈی کیو 100کے سودوں کی مالیت 3.268 ارب روپے ، پلاٹینم کے سودوں کی مالیت 2.272 ارب روپے ، خام تیل کے سودوں کی مالیت 1.412 ارب روپے ، ایس پی 500 کے سودوں کی مالیت 1.140 ارب روپے ، ڈی جے کے سودوں کی مالیت 505.473 ملین روپے ، قدرتی گیس کے سودوں کی مالیت 360.583 ملین روپے اور جاپان ایکوٹی 225 کے سودوں کی مالیت 27.313 ملین روپے ریکارڈ کی گئی۔