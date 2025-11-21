نیٹ ویئرز کی برآمدات میں8فیصد اضافہ
اسلام آباد(اے پی پی)نیٹ ویئرز کی برآمدات میں جاری مالی سال کے پہلے چار ماہ میں سالانہ بنیادوں پر 8فیصد کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔
اسٹیٹ بینک اور پی بی ایس کے اعدادوشما ر کے مطابق پہلے چار ماہ میں نیٹ ویئرز کی برآمدات سے ملک کو1.905 ارب ڈالر کا زرمبادلہ حاصل ہوا ۔ یہ شرح 8فیصد زیادہ ہے ۔ گزشتہ مالی سال کے پہلے چار ماہ میں نیٹ ویئرز کی برآمدات کا حجم 1.760ارب ڈالر ریکارڈکیا گیا تھا۔ اکتوبرمیں نیٹ ویئرز کی برآمدات سے ملک کو481ملین ڈالر زرمبادلہ حاصل ہوا جو 2فیصد کم ہے۔