صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نیٹ ویئرز کی برآمدات میں8فیصد اضافہ

  • کاروبار کی دنیا
نیٹ ویئرز کی برآمدات میں8فیصد اضافہ

اسلام آباد(اے پی پی)نیٹ ویئرز کی برآمدات میں جاری مالی سال کے پہلے چار ماہ میں سالانہ بنیادوں پر 8فیصد کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔

اسٹیٹ بینک اور پی بی ایس کے اعدادوشما ر کے مطابق پہلے چار ماہ میں نیٹ ویئرز کی برآمدات سے ملک کو1.905 ارب ڈالر کا زرمبادلہ حاصل ہوا ۔ یہ شرح 8فیصد زیادہ ہے ۔ گزشتہ مالی سال کے پہلے چار ماہ میں نیٹ ویئرز کی برآمدات کا حجم 1.760ارب ڈالر ریکارڈکیا گیا تھا۔ اکتوبرمیں نیٹ ویئرز کی برآمدات سے ملک کو481ملین ڈالر زرمبادلہ حاصل ہوا جو  2فیصد کم ہے۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا

بچوں کے عالمی دن پر صبا قمر کا اہم پیغام

طلحہٰ انجم نے بھارتی پرچم لہرانے پر معافی مانگ لی

سوشل میڈیا پر جعلی اکاؤنٹ، بلال عباس نے مداحوں کو خبردار کر دیا

دیویا بھارتی کا ڈائریکٹر و اداکار پر صنفی تعصب کا الزام

سوچا نہیں تھا بسوں میں ٹافیاں بیچنے والا فنکار بن جائیگا:طاہر نوشاد

کم عمر بچوں کے جنسی استحصال پر کوئی نہیں بولتا:نادیہ جمیل

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
عمران خان نے ضامن ڈھونڈ لیا!
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
پہلے انسان‘ پھر کچھ اور
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
قیدی نمبر 804کی آئسولیشن
بابر اعوان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
سلامتی کونسل غزہ میں امن قائم کر سکتی ہے؟
ڈاکٹر رشید احمد خاں
آصف عفان
واقعات تماشا نہیں ہوتے
آصف عفان
امیر حمزہ
قرآن کریم، سیرت اور سائنس کے عجائب
امیر حمزہ
Dunya Bethak