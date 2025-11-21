صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تجارتی حجم بڑھانے کیلئے ہر ممکن اقدامات اٹھائینگے ،ترکیہ قونصل جنرل

  • کاروبار کی دنیا
تجارتی معاملات میں چیلنجز ، مواقع کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا،مہمت ایمین شیمشیک

فیصل آباد(اے پی پی)پاکستان اور ترکیہ کے درمیان دو طرفہ تجارتی حجم کو بڑھانے کیلئے ہر ممکن اقدامات اٹھائے جائیں گے ۔ یہ بات ترکیہ کے لاہور میں قونصل جنرل مہمت ایمین شیمشیک نے فیصل آباد چیمبر آف کامرس اینڈانڈسٹری میں بزنس کمیونٹی سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ انہوں نے کہا کہ یہ ان کا فیصل آباد کا پہلاد ورہ ہے جس سے انہیں اس ٹیکسٹائل، زرعی اور صنعتی مرکز کی اہمیت اور پوٹینشل کو سمجھنے کا موقع ملا۔

انہوں نے کہا کہ اس وقت دونوں برادر ملکوں کے درمیان تجارتی حجم 1.4ار ب ڈالر ہے جو ان کے پوٹینشل سے بہت کم ہے جسے بڑھانے کیلئے کوششیں کی جائیں گی۔ انہوں نے کہا کہ تجارتی معاملات میں چیلنجز اور مواقعوں کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ تاہم اس سلسلہ میں فیصل آباد چیمبر اور قونصلیٹ کے درمیان تعاون کو مزید بڑھایا جائے گا۔ اس سے قبل فیصل آباد چیمبرکے صدر فاروق یوسف شیخ نے ان کا خیر مقدم کیا اور فیصل آباد اور فیصل آباد چیمبر کا تعارف پیش کیا۔ 

 

